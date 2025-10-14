Un exmilitar confiesa las agresiones sexuales a una menor en Zaragoza: "Estoy arrepentido"

Un exmilitar zaragozano de nombre José Manuel L. L. (España, 1975) ha confesado sin paliativos que agredió sexualmente a una niña de 15 años a quien embaucó a través de Instagram y de Tik Tok. Fue detenido en una primera ocasión el 18 de junio de 2024 e ingresó en prisión hasta que apenas siete días después quedó en libertad provisional. Pero a su salida de la cárcel volvió a mantener relaciones sexuales con esta misma adolescente, le colocaron de nuevo los grilletes y desde entonces, desde el 21 de agosto de 2024, permanece en prisión hasta que este martes ha sido trasladado a la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha reconocido de forma íntegra la acusación que ejerce la Fiscalía.

Por eso, y por los 18.000 euros que este varón de 50 años ya ha depositado en las arcas del juzgado, la fiscal ha rebajado su petición de condena desde los doce años de prisión hasta los dos años y seis meses al concurrir la atenuante cualificada de reparación del daño. En el caso de su defensor, el letrado Javier Osés, ha fijado la condena en dos años de cárcel al defender que se debe aplicar la atenuante de confesión y la atenuante muy cualificada de reparación del daño. Y el abogado de la acusación particular, el letrado Óscar Espinosa, ha interesado la imposición de diez años de prisión por un delito continuado de agresión sexual. Sí que coinciden todos ellos en la autoría de otro delito, el de quebrantamiento de medida cautelar, por el que solicitan el pago de una multa.

"Hay que darle una oportunidad"

"Ha hecho un esfuerzo considerable para abonar la responsabilidad civil, no tiene antecedentes penales, es la primera vez que se inmerso en un procedimiento... hay que darle una oportunidad y sancionarle con la pena mínima", ha manifestado la fiscal en el trámite de los informes. "Al acusado ya se le dio una oportunidad, se le avisó de la gravedad del asunto, pero volvió a reincidir de una manera escandalosa. Se pasó por el arco la oportunidad que le dio la Justicia", ha replicado el abogado de la víctima. "Hay una diferencia abismal entre reparar y solicitar el perdón y con su carta lo ha conseguido", ha aseverado Osés.

Y es que José Manuel L. L. remitió a finales del pasado mes de julio, el día 28, una carta en la que expresaba su perdón por "una conducta injustificable". A ello se ha referido también en el turno de la última palabra cuando se ha dirigido al tribunal provincial adscrito de la Sección Primera, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín. "Estoy arrepentido, es algo que no debería haber pasado (...) He sido 30 años militar, no he tenido ningún lío y no me quiero volver a meter en otro", ha dicho el acusado.

"Ganarse su confianza"

Así se ha expresado José Manuel L. L. una vez que ha reconocido el escrito de acusación del ministerio fiscal, en el que se hace constar que se aprovechó de su "inmadurez" para "ganarse su confianza" a través de Instagram. "Le fue convenciendo para tener un acercamiento físico dándole indicaciones sobre las posturas y gestos sexuales (...), llegándose a intercambiar fotografías de sus partes íntimas o vídeos de sus propias masturbaciones", recoge este documento.

Fueron unos encuentros sexuales que se produjeron con una frecuencia de "dos o tres veces" a la semana hasta que fue detenido por primera vez el 18 de junio de 2024. Solo una semana después, el día 25, se acordó su libertad provisional con la prohibición de acercarse a la víctima. Pero contactó de nuevo con ella a través de Tik Tok y de esta forma logró tener nuevos encuentros hasta que los progenitores de la menor descubrieron lo que estaba pasando.