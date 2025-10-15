Desaparece una menor de 13 años en Zaragoza: no se sabe nada de ella desde el día del Pilar
Nerea R. I. desapareció el pasado 12 de octubre en la capital aragonesa
El Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior ha activado en las últimas horas la alerta por la desaparición de una menor de 13 años en las Fiestas del Pilar. La familia de Nerea R. I. , de tan solo 13 años, no sabe nada de su paradero desde el pasado 12 de octubre cuando fue vista por última vez en Zaragoza.
Nerea R. I. tiene 13 años, mide 1,60 centímetros, tiene una constitución física normal, los ojos de color azul y el pelo rubio. En caso de conocer cualquier detalle sobre su situación se solicita llamar al 091, al 116000 (número de la Unión Europea para niños y jóvenes desaparecidos) o contactar con el Centro Nacional de Desaparecidos.
No es la primera menor que desaparece en Zaragoza durante las Fiestas del Pilar. Hoy también se ha lanzado el aviso de la desaparición de Isabel J. P. y hace unos días desapareció Romaysa E. K. B. A que fue encontrada en perfecto estado de salud tras escaparse de un centro de menores.
