Desaparece una menor de 15 años en Zaragoza: no se sabe nada de ella desde el día del Pilar
Isabel J.P. mide 160 centímetros, tiene una constitución física normal, los ojos marrones, el pelo rubio, liso y largo
El Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior ha activado en las últimas horas la alerta por la desaparición de una menor de 15 años en las Fiestas del Pilar. La familia de Isabel J. P., de tan solo 15 años, no sabe nada de su paradero desde el pasado 12 de octubre cuando fue vista por última vez en Zaragoza.
Isabel J.P. tiene 15 años, mide 160 centímetros, tiene una constitución física normal, los ojos marrones, el pelo rubio, liso y largo. En caso de conocer cualquier detalle sobre su situación se solicita llamar al 091, al 116000 (número de la Unión Europea para niños y jóvenes desaparecidos) o contactar con el Centro Nacional de Desaparecidos.
No es la primera menor que desaparece en Zaragoza durante las Fiestas del Pilar. Se trata del segundo caso tras el de Romaysa E. K. B. A que fue encontrada en perfecto estado de salud tras escaparse de un centro de menores.
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias
- El Día del Pilar que nunca olvidará Saúl Pardo: de ganar el concurso de recortadores de fuego al hospital con una grave cornada
- ¿Por qué no se va a reformar el Royo Villanova y se va a construir un hospital nuevo?: claves para entender la decisión del Salud