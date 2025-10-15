Detenido tras robar un móvil con violencia en un aparcamiento de Zaragoza

La Guardia Civil ha detenido a un varón por un supuesto delito de robo con violencia, en grado de tentativa, tras intentar sustraer el teléfono móvil a una persona que se hallaba en el aparcamiento de un área de servicio ubicada en el término municipal de Alfajarín.

Sobre las 07.00 horas de ayer, se recibió un aviso en la central de emergencias de Guardia Civil (062), comunicando la presencia de una persona en un área de servicio que acababa de intentar sustraer efectos a otro varón. De inmediato se trasladó una patrulla de seguridad ciudadana al lugar y localizó, deambulando por la NII (próxima al área de servicio), a un hombre, sin ningún tipo de elemento de seguridad y portando una maleta y dos mochilas, habiendo en ese momento gran afluencia de vehículos.

Durante su identificación se pudo determinar que esta persona acababa de intentar sustraer el teléfono móvil que portaba un señor cuando transitaba por el aparcamiento de la estación de servicio. Tras abalanzarse sobre él y agarrarle fuertemente del brazo, trató de hurtar el dispositivo móvil, iniciándose un forcejeo entre ambos y logrando finalmente zafarse la víctima de su asaltante, evitando que le sustrajera sus efectos

Además de este hecho, el sospechoso habría tratado de sustraer anteriormente objetos de dos vehículos estacionados en dicho lugar, sin lograrlo.

Por todo ello, la Guardia Civil procedió a la detención de esta persona, un varón de 30 años, nacionalidad belga, con domicilio en la provincia de Barcelona, y al que le constan numerosos antecedentes por hechos similares, por un supuesto delito de robo con violencia en grado de tentativa.

El detenido se encontraba realizando un viaje en autobús, dirección a Barcelona y durante una parada de descanso cometió este ilícito. En la inspección de los efectos que portaba en su equipaje fueron hallados multitud de objetos sobre los que no pudo acreditar su lícita procedencia, tratándose de seis estuches de auriculares, tres baterías externas para móvil, cinco pares de gafas (tanto de sol como graduadas), así como varias pulseras, cadenas y pendientes, que fueron intervenidos por la Guardia Civil y sobre los que se está investigado para determinar de dónde proceden.

En esta actuación han participado agentes de la Guardia Civil de Zuera y Alfajarín.