Absuelto 'in extremis' un abuelo al que acusaban de abusar de su nieta en Zaragoza

Cuando un tribunal emite un fallo in voce, es frecuente que se trate de una condena una vez que las partes han alcanzado un acuerdo para rebajar la pena. Pero más extraña ha resultado la sentencia que esta mañana se ha dictado in voce en la Audiencia Provincial de Zaragoza, ya que no ha implicado ninguna pena de prisión sino una libre absolución. Tampoco le ha quedado otra opción al tribunal adscrito a la Sección Tercera después de que una zaragozana haya renunciado a continuar con la acusación contra su mismo padre, para quien solicitaba la imposición de siete años y seis meses de cárcel al sostener que había abusado de su hija de dos años. Y como el ministerio fiscal pedía el archivo de la causa, el acusado ha abandonado la sala con una sentencia absolutoria en la mano.

Así lo defendía la Fiscalía al exponer que no había "testigos" de los hechos denunciados, unos presuntos tocamientos a la menor que se denunciaron el 15 de julio de 2023. En su escrito también refiere la fiscal que "no hay evidencias médicas ni declaraciones" que pudieran involucrar al acusado, defendido por la abogada Claudia Melguizo, quien siempre se había encargado del cuidado de su nieta. "El vocabulario de la menor no se correspondería con lo propio de una menor de dos años. No se han aportado datos periféricos en relación al comportamiento de la menor, que pudieran interpretarse como susceptibles para ser objeto de sanción penal", reseña la fiscal en su solicitud de sobreseimiento.

"Un claro resentimiento"

"Y, por último, sí hay que poner de manifiesto que por circunstancias ajenas al presente, se denota un claro resentimiento de la denunciante hacia su padre", prosigue en este mismo escrito, en el que alude al parte médico que se elaboró en el hospital Materno Infantil. "Se hace constar que todas las referencias a posibles hechos objeto de investigación, devienen de las manifestaciones de la madre, en ningún momento consta que la menor haya referido nada de lo denunciado de forma directa o indirecta a los especialistas médicos que la atienden, quienes reflejan que es la madre quien alude a la expresiones supuestamente vertidas por una menor de dos años", continúa.

Por estos hechos, que según la madre le verbalizó su hija en el momento del baño, la acusación particular solicitaba una pena de siete años y seis meses de cárcel por un delito de agresión sexual. Entre otras medidas accesorias también constaba una orden de alejamiento de 500 metros durante 10 años o la medida de libertad vigilada por un tiempo de 7 años. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza.