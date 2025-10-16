Detenido por atracar con machetes tres salones de juego en Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes 14 de octubre a un joven al que se le atribuyen tres robos con intimidación en salones de juegos y uno más en grado de tentativa. Se trata de una investigación llevada a cabo desde la Comisaría de Arrabal a raíz de dos denuncias por sendos atracos producidos los días dos y el seis de octubre respectivamente en dos salones de juegos ubicados en el referido distrito policial.

Además, durante la investigación de los dos hechos se tuvo conocimiento de un tercer atraco con el mismo modus operandi, éste se había producido días antes en el barrio de San José y el autor coincidía plenamente con las características del investigado en Arrabal.

Fruto del trabajo de los investigadores se pudo identificar al presunto autor de los hechos y cuyos datos coincidían con los aportados por el comprador de un machete idéntico al utilizado en los atracos registrado un día antes del primer ilícito penal. Tanto en los tres hechos consumados como en la tentativa de robo con intimidación el modus operandi del autor era el mismo, accedía al salón de juegos con el rostro oculto por un pasamontañas, completamente vestido con ropa oscura y armado con un machete, amenazaba al personal del local y les pedía el dinero.

Con los tres primeros atracos se habría hecho con un botín que superaba los 20.000 euros e intentó un cuarto asalto, si bien tuvo que abandonar a la carrera el salón del juego ante la negativa del personal y la colaboración de un cliente que recriminó la acción del delincuente y que propició su huida. Los agentes encargados de la investigación grabaron en las bases de datos policiales una requisitoria que ordenaba la detención del identificado y fue el pasado martes 14 de octubre cuando un policía fuera de servicio reconoció en los juzgados al sospechoso y dio aviso a la Comisaría de Arrabal.

Una vez detenido se practicó el registro del domicilio del presunto autor, en cuyo interior fueron halladas varias prendas de ropa presumiblemente utilizadas en los atracos. A primera hora de la tarde del miércoles 15 de octubre el detenido fue conducido hasta el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia donde una vez oído en declaración se decretó su ingreso en prisión.