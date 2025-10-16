Una paliza 'gratuita' en Calatayud sale cara: 25.000 euros y 24 meses de cárcel

Una grave pelea en el pub Blue Lion de Calatayud ha llegado este jueves a juicio después de casi cuatro años de instrucción. Pero tras una larga y tensa hora de negociación se ha alcanzado un acuerdo que supone un severo castigo -en términos económicos, eso sí- para Denis D. B., Daniel C. C. y Razvan C. C., quienes le rompieron la mandíbula a un joven la Nochebuena de 2021. Porque lo que fue una paliza gratuita ahora le ha costado muy cara a estos tres jóvenes de nacionalidad rumana, ya que han reconocido los hechos ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza y han aceptado ocho meses de cárcel por un delito de lesiones además del pago de una indemnización de nada más y nada menos que 25.000 euros.

Estos han sido los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Olga Oseira y la defensa ejercida por los abogados Francisco García Berenguer y Juan Manuel Martín Calvente. Es una conformidad en la que ha acordado la suspensión de la condena -ninguno de ellos ingresarán en prisión- aunque queda supeditada al abono de la indemnización. En el caso de Denis D. B. se ha fijado en 3.000 euros y, en el caso de Daniel C. C. y Razvan C. C., en 11.000 euros cada uno. También deberán abonar una multa de 400 euros por el delito de lesiones y otra de 180 euros por un delito leve de amenazas.

'Flipado'

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 25 de diciembre de 2021, entre las 02.00 y las 03.00 horas según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía. "En un momento determinado, el encausado D. C. C., después de que haber proferido (a la víctima) la expresión 'flipado' le extendió la mano como gesto de buena fe y aprovechando la confianza (de la víctima) le propinó un puñetazo en la cara", relata este mismo escrito. "Minutos después, los otros dos encausados, D. D. B. y R. C. C., se unieron para propinar patadas y puñetazos, también le pisotearon la cabeza y el cuello al tiempo que le profería expresiones como 'no te vas a levantar de ahí' o 'te vamos a matar'", prosigue.

Como consecuencia de esta agresión, la víctima permaneció más de 200 días de baja una vez le asistieron de urgencia en el hospital Ernest Lluch de Calatayud y luego le derivaron al hospital Miguel Servet de Zaragoza. Varios días después, el 18 de enero, la Policía detuvo a los tres acusados, todos ellos de nacionalidad rumana, como presuntos autores de un delito de lesiones. El juicio se señaló el 21 de julio, pero la incomparecencia de un testigo clave obligó a suspender la vista hasta su nuevo señalamiento para este jueves 16 de octubre.