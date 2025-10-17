Dos detenidos por robar 2.000 euros en el bar de las piscinas de La Muela

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Casetas ha detenido a dos varones que accedieron al interior del establecimiento hostelero ubicado en La Muela y sustrajeron el dinero de la caja registradora. El pasado 10 de septiembre, se tuvo conocimiento, en el Puesto de la Guardia Civil de Casablanca, de un supuesto delito de robo con fuerza que se había llevado a cabo días antes en el bar de las piscinas de un complejo deportivo de La Muela, donde sustrajeron 2.000 euros de la caja registradora, además de los daños ocasionados al forzar la puerta de acceso al local.

Tras las gestiones llevadas a cabo por agentes de seguridad ciudadana de La Muela y el Equipo de Policía Judicial de Casetas, se pudo comprobar que dos personas llegaron a las instalaciones en un vehículo particular, el cual dejaron estacionado en las inmediaciones y posteriormente, mediante escalo de la valla perimetral del recinto, accedieron al interior para efectuar el robo ocultando sus rostros para evitar ser identificados. Mientras uno de ellos realizaba labores de vigilancia el segundo forzó la puerta de acceso al bar y sustrajo la recaudación de la caja registradora que contenía 2000 euros en efectivo.

Tras el análisis de los datos obtenidos en la investigación la Guardia Civil logró obtener la identidad de los presuntos autores, los cuales fueron localizados y detenidos el 14 de octubre. Se trata de dos varones de 38 y 31 años de edad, de nacionalidad española y vecinos de La Muela y el barrio de Casetas, a los que se les imputó un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas. A uno de ellos le constan numerosos antecedentes policiales por diversas tipologías delictivas.