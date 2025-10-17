Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida una persona en un aparatoso accidente de tráfico en la A-2 entre un coche y un camión

Hasta el lugar del accidente se han trasladado efectivos de los parques provinciales de La Almunia y Cariñena

Los Bomberos de la DPZ durante su intervención. / DPZ

El Periódico de Aragón

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo, que ha ocurrido en la noche de este jueves en la A-2, en el punto kilométrico 281, en el término municipal de Alfamén.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ) recibieron el aviso sobre las 23.30 horas. Hasta el lugar del accidente se han trasladado efectivos de los parques provinciales de La Almunia y Cariñena, que han realizado labores de excarcelación del único ocupante del turismo que ha quedado atrapado en los bajos del camión.

En el operativo también han participado Guardia Civil, Protección Civil y 061.

