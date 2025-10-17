La Policía desmantela un punto de venta de hachís en un piso okupado en Zaragoza

Si un local okupado llama de por sí la atención de la Policía, quizá no resulte una buena idea desarrollar actividades ilícitas en su interior. Porque ese espacio siempre se va a encontrar bajo el punto de mira policial, tal y como ha sucedido en los últimos días en un piso okupado en pleno corazón del barrio de Las Delicias. De esta forma, con la vista puesta en los movimientos de estos jóvenes okupas, se ha detenido a dos veinteañeros dominicanos a quienes se acusa de traficar con hachís desde la calle Montañés. Tanto es así que en el registro efectuado este mismo jueves se intervinieron 77 gramos de esta sustancia además de un machete "de grandes dimensiones", unos hechos por los que fueron detenidos L. R. B. A. y E. S. R., de 20 y 21 años de edad, respectivamente.

Hasta la repisa de la ventana de este piso, en el número 8, se acercaban y se alejaban "muchos" consumidores de hachís, a quienes se les facilitaban pequeñas dosis de esta droga. Fueron unas entregas que vieron los agentes que vigilaban el inmueble, así que les dieron el alto a los compradores para registrarles y retirarles la droga que habían adquirido solo unos minutos antes. Y con todas estas evidencias se ha precipitado la detención de estos dos jóvenes dominicanos una vez que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza autorizó la entrada y el registro del local a lo largo de la mañana de este jueves.

"Múltiples vigilancia"

"Es de significar que en las múltiples vigilancias efectuadas han sido muchos los individuos que han llegado hasta el inmueble vigilado, siendo la dinámica de actuación siempre la misma. Los individuos llegan andando hasta el piso investigado, donde permanecen unos instantes y, al parecer, tras un intercambio abandonan el lugar", reseñan los agentes adscritos al Grupo de Tráfico Minorista de Estupefacientes en el atestado que hoy se entregado en el Juzgadode Guardia. Allí, asistidos de los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, los dos detenidos han quedado en libertad tras pasar este viernes a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza.

Sobre el hallazgo del machete aclaran los agentes que este tipode armas suele ser utilizado para "proteger" la vivienda. "Es frecuente que se produzcan asaltos con la finaliad de sustraer la mercancía con la que trafican", explican.

Mientras que a L. R. B. A. no le consta ningún antecedente, su compañero de morada sí suma varios detenciones. A ello se refieren los investigadores en el atestado al reseñar que hace tres años ya fue detenido por un delito de tráfico de drogas en un bar de la calle Lastanosa, también en el barrio de Las Delicias. En aquella ocasión le intervinieron dos envoltorios de cocaína y otros cinco de hachís.