Roba dos furgonetas de la DPZ para asaltar una empresa en Peñaflor

El Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Zaragoza ha llevado a cabo una investigación que ha finalizado con la detención de una persona presunta autora de dos robos con fuerza ocurridos entre el 14 de agosto y 11 de septiembre en la ciudad de Zaragoza y el barrio de Peñaflor, aprovechando que se hallaba cumpliendo tercer grado penitenciario.

El día 11 de septiembre, el propietario de una casa de campo ubicada en el barrio de Peñaflor interpuso denuncia por un robo cometido en el interior de su propiedad en el que, tras fracturar la puerta de acceso de vehículos a la finca, habían sustraído multitud de material y herramientas de obra, así como electrodomésticos y otros enseres, valorados en casi 20.500 euros, encontrándose parte de dicho material apilado y dispuesto para ser transportado. Ese mismo día, de madrugada el denunciante observó desde el exterior de la finca una furgoneta que accedía a su propiedad, instante en el que dio aviso a la Guardia Civil que momentos después se personó en el lugar. Ante la llegada de los agentes, los sospechosos huyeron del lugar dejando abandonada la furgoneta.

Durante la inspección realizada los agentes verificaron que el vehículo, rotulado con emblema de la Diputación Provincial de Zaragoza, se hallaba cargado con material, así como que el mismo había sido sustraído a mediados de agosto del interior de unas instalaciones de dicho organismo, junto con otro vehículo de similares características.

Continuando con la investigación, y tras el análisis de la información obtenida tras los dos robos efectuados, tanto en Zaragoza capital como en la finca de Peñaflor, los especialistas de Policía Judicial localizaron el día 19 de septiembre la segunda furgoneta sustraída en las instalaciones de la DPZ, la cual se hallaba abandonada en un descampado del barrio de Santa Isabel. Del estudio de los datos recabados con posterioridad y los indicios hallados se logró obtener la identidad del presunto autor de los hechos, el cual fue localizado y detenido en Zaragoza capital el día 14 de octubre.

El detenido, un hombre de 46 años y nacionalidad española, se halla cumpliendo tercer grado penitenciario en un centro de inserción social. Situación que aprovechó para cometer estos dos ilícitos. Se le imputan dos supuestos delitos de robo con fuerza en las cosas y quedó a disposición judicial el mismo día de la detención. El valor del material sustraído y los daños ocasionados en ambos ilícitos asciende a casi 80.000 euros. La investigación continúa abierta.