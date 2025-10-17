Ya hay tres detenidos por vandalizar 500 nichos en el cementerio de Torrero

La Policía Nacional ha detenido este viernes a tres individuos como presuntos autores de los daños ocasionados en medio millar de nichos del cementerio de Torrero. En el marco de la denominada como Operación Vizconde, los agentes han dado con la identidad y el paradero de estos tres individuos a quienes les imputan los daños ocasionados en el camposanto de Zaragoza, donde vandalizaron las tumbas para cargar incluso con el material de algunas de las lápidas.

Así lo muestra el retrato que desde hace unos días ofrece el cementerio con cruces arrancadas, marcos de fotos robados y lápidas fracturadas. A lo largo estos días, de hecho, familiares de difuntos se han acercado hasta allí para comprobar el estado de las tumbas. Y en algunos casos la sorpresa ha sido mayúscula. "Mi tía compró el nociho porque quería poner una Virgen del Carmen que ya no tenemos", contaba una de las afectadas en declaraciones a este diario.

Este mismo miércoles, el Ayuntamiento de Zaragoza informó de que habían detectado 488 espacios o nichos afectados tras llevar a cabo "una minuciosa inspección". Las áreas más perjudicadas fueron las manzanas109, 111,113 y 114. El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de un comunicado, insistió en que condena estos actos vandálicos y aconsejó a los propietarios afectados a que presenten sus denuncias individuales ante la Policía Nacional.

Los afectados por los actos vandálicos ocurridos en el zaragozano cementerio de Torrero deben interponer la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional. Este es el primer paso para intentar recuperar las piezas sustraídas de las lápidas de sus seres queridos y que todo el peso de la ley pueda recaer sobre los delincuentes. Para facilitar el trámite, una vez confirmados los desperfectos, el ayuntamiento ha recordado que dispone en el cementerio unas instalaciones para atender a todos los afectados. Ahí mismo es posible interponer la pertinente denuncia, sin tener que abandonar el recinto ni desplazarse a una comisaria. De esta manera, consistorio y policía tratan de facilitar los trámites a los ciudadanos.

El ayuntamiento ha insistido en que la prioridad ahora es acompañar a las familias, facilitar las denuncias y colaborar con la investigación policial para dar con los responsables de unos hechos que han causado profunda indignación y dolor entre los zaragozanos.

Pinche aquí para consultar el listado completo de los nichos vandalizados en el Cementerio de Torrero.