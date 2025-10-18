Robos en el cementerio de Torrero: la Policía recupera una tonelada de metal y los tres detenidos quedan en libertad

La Policía Nacional ha logrado un importante avance en el esclarecimiento de los robos perpetrados en el cementerio de Torrero de Zaragoza, donde ha sufrido una terrible ola de vandalismo desde el pasado 18 de septiembre. En el marco de la llamada operación Vizconde, los agentes han logrado recuperar más de 500 objetos sustraídos que suman un peso superior a una tonelada de metal compuesta por bronce, latón, plata y cobre.

Entre las piezas recuperadas destacan ornamentos de gran valor sentimental y material, como cruces, placas conmemorativas, jarrones y esculturas elaboradas en metales preciosos, que adornaban nichos y lápidas del camposanto zaragozano.

Algunos de los objetos robados del cementerio de Torrero que ha sido recuperados por la Policía Nacional. / Policía Nacional

Los robos, que comenzaron a mediados de septiembre, fueron denunciados oficialmente durante las fiestas del Pilar, cuando los afectados comenzaron a notificar a la Policía Nacional un goteo constante de sustracciones.

Los autores actuaban de manera sigilosa durante la noche, desvalijando los elementos metálicos de las sepulturas para luego trasladarlos en una furgoneta, almacenados en sacas, con la intención de venderlos en el mercado del metal.

La rápida y eficaz intervención policial, apoyada en una investigación ágil, ha permitido recuperar la totalidad de los objetos antes de que fueran fundidos y desaparecieran de forma definitiva, evitando así una pérdida irreparable para las familias afectadas, según explican fuentes de la Policía Nacional.

La devolución del material a las familias

El material recuperado, que abarca desde pequeñas placas grabadas hasta esculturas de mayor tamaño, está siendo minuciosamente inventariado y clasificado por los agentes.

Una vez completado este proceso, la Policía Nacional tiene previsto organizar una exposición pública en la que los legítimos propietarios podrán identificar y recuperar sus pertenencias. Esta iniciativa busca devolver a las familias los objetos que, más allá de su valor económico, representan un vínculo emocional con sus seres queridos.

Una de las piezas de metal localizadas por la Policía Nacional. / Policía Nacional

La operación, que continúa abierta, culminó este viernes con la detención de tres hombres en el barrio Oliver de la capital aragonesa, quienes han quedado en libertad tras su paso por el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.

Desde la Policía Nacional destacan la importancia de la celeridad en la actuación policial para evitar la destrucción del material robado, así como su compromiso con los afectados para garantizar la devolución de los objetos.