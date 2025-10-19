Así ayudaron dos testigos a detener al autor de un robo con violencia en las fiestas del Pilar de Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes 13 de octubre a un hombre al que se le atribuyen los delitos de robo con violencia y lesiones, en una actuación en la que la labor de los testigos fue clave. Los hechos habían sucedido el domingo 12 de octubre, día del Pilar, cuando el presunto autor robó mediante el uso de la violencia un bolso a una joven. En el momento de la sustracción dos testigos intervinieron logrando que éste no se llevara el bolso, si bien durante el forcejeo uno de los testigos resultó herido al caer al suelo y precisó varios puntos de sutura.

Una patrulla se dirigió hasta el lugar donde se encontraban los dos testigos y éstos entregaron el bolso a los agentes, aportando además las características físicas del autor material que habría sustraído el bolso y que además había empujado a uno de los testigos, provocándole las heridas sufridas.

Los integrantes de la patrulla buscaron a los autores del robo no dando con estos durante el servicio del mismo día, si bien al día siguiente, durante el servicio observaron a un varón cuyas características y vestimenta coincidía plenamente con las aportadas por los jóvenes testigos.

Así, una vez que pudieron verificar que se trataba de la misma persona, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y de por lesiones producidas al testigo. Según han destacado desde la Policía Nacional, esta intervención demuestra "el compromiso de la Policía Nacional con la ciudadanía y profesionalidad de los agentes que no cesan en su empeño en esclarecer los ilícitos que se producen".