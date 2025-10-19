Muere en Panticosa una montañera de 27 años de Pamplona

Una montañera de Pamplona de 27 años es la última víctima mortal que se han cobrado las montañas aragonesas. Según han comunicado fuentes de la Guardia Civil de Huesca, este domingo a las 10.09 se recibió el aviso de COS Navarra en el que un familiar comunicaba que una montañera, que iba a realizar este sábado una ruta por la zona de Baños de Panticosa con sus dos perros, no había regresado a casa.

Según denunciaron, había aparcado su vehículo en Casa Piedra de Baños de Panticosa, y al llegar el aviso se activó GREIM de Panticosa, a la unidad Aérea de Huesca y al médico del 061. Varias horas después, a las 15.10 horas, tras sobrevolar la zona se localizó en la ladera del Pico de las Neveras (término municipal de Panticosa), a una persona que se había precipitado en una zona muy abrupta, que presentaba signos no compatibles con la vida, así como a uno de sus perros también sin vida. El otro perro no ha sido localizado en las labores de rescate.

Durante la evacuación del cuerpo, las condiciones climatológicas eran adversas debido a los fuertes vientos, por lo que tuvo que ser trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa, donde esperaban los servicios funerarios para llevar a la fallecida al Instituto de Medicina Legal de Huesca.

Por otro lado, la Guardia Civil ha participado en otros cinco rescates en el Pirineo aragonés desde el pasado viernes.

También este domingo se ha recibido un segundo aviso a las 13 horas en el que se comunicaba que un senderista se luxó el hombro mientras realizaba la actividad por el GR-11 en el Valle de Estós, en Benasque. Tras localizar al senderista, un varón de 62 años y vecino de Monzón, fue evacuado y trasladado al centro médico de Benasque.

Además, a las 16.00 horas se recibió aviso en el que se comunicaba que tres senderistas, mientras realizaban la actividad en el Canal Pico Pabellón de la Sierra de la Partacua (Sallent de Gállego), se habían quedado enriscados, no pudiendo continuar la actividad. Se activó GREIM de Panticosa y Unidad Aérea de Huesca. Tras sobrevolar la zona y localizar a los senderistas, han sido evacuados y trasladados en la aeronave hasta el Ibón de Piedrafita, donde se encontraba su vehículo particular. También este rescate se ha realizado bajo condiciones climatológicas adversas (fuertes vientos y lluvia), así como caída de rocas en el momento de la evacuación. Se trata de tres varones de 29, 38 y 46 años y vecinos de Pamplona y Barañáin.