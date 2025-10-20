Se busca a Kona: la perra de la joven montañera de Pamplona que murió en Panticosa

La montaña se cobró este domingo una nueva víctima mortal en Aragón. Una montañera de tan solo 27 años natural de Pamplona murió este fin de semana en el Pirineo tras precipitarse por una zona muy abrupta junto al Pico de las Neveras en el término municipal de Panticosa (Huesca).

La joven había iniciado una ruta por la zona de los Baños de Panticosa el sábado junto a sus dos perros. Al no tener noticias de ella por no haber regresado a casa, sus familiares dieron la voz de alerta a la Guardia Civil que inició un dispositivo de búsqueda por esta zona del Pirineo.

Tras sobrevolar la zona con un helicóptero, el GREIM de Panticosa localizó en la ladera del Pico de las Neveras el cuerpo sin vida de la montañera navarra de 27 años junto a uno de sus perros, que también falleció en la caída. Sin embargo, las autoridades no encontraron al otro can que la acompañaba durante esta fatídica ruta.

Guardia Civil Huesca

Se busca a Kona

La Asociación Aragonesa de Actividades Caninas Canyoncan ha publicado en las últimas horas una publicación pidiendo colaboración para encontrar a Kona, la otra perra que acompañaba a la montañera fallecida en Pico de las Neveras. "Kona sigue sin aparecer. El perro no ha sido localizado por la zona de Panticosa. Responde al nombre de Kona, es muy amigable, golden mestizo que pesa alrededor de 30 kilos", explican desde la asociación.

Si algún montañero o vecino de la zona de Panticosa encuentra al perro perdido puede ponerse en contacto con la Guardia Civil. Desde la Asociación Aragonesa de Actividades Caninas Canyoncan han afirmado que se harán batidas en busca de Kona por los alrededores de los Baños de Panticosa.