Detenidos cuatro menores por unas amenazas con arma blanca en Zaragoza
La Policía les detuvo en el barrio de San José
La Policía Nacional detuvo este sábado a cuatro menores de edad que, supuestamente, se vieron involucrados en una pelea en el barrio zaragozano de San José. Fue la Policía Local el Cuerpo que recibió la voz de alarma en torno a las 22.00 horas, cuando la sala de emergencias del 092 informó de una pelea entre la avenida San José y Tenor Fleta. Hasta allí se desplazaron varias dotaciones policiales, que encontraron a la víctima sin ninguna lesión.
Una vez se entrevistaron él, salieron en búsqueda de los asaltantes, a quienes encontraron cerca de allí y les detuvieron como presuntos autores de un delito de amenazas. A uno de ellos también se le imputa un delito de atentado a agente de la autoridad. Los cuatro detenidos fueron puestos en libertad. Se les intervino un arma blanca en el momento de la detención.
