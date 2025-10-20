Retenciones kilométricas por un vuelco en la A-68 a la altura de Alagón

Un accidente ocurrido pasadas las 13.30 horas en la A-68 a la altura de Alagón ha provocado retenciones kilométricas al coincidir con las obras en la autovía y el final de la jornada laboral en las industrias del entorno.

Por motivos que se están investigando, una furgoneta ha dado un vuelco y se encontraba ocupando el carril izquierdo de la autovía sentido Zaragoza, en una zona en la que, con motivo de las obras, el tráfico estaba restringido a un carril.

El momento y el lugar del accidente ha provocado que, en cuestión de minutos, de forma rápida, se formaran grandes filas de coches, tanto en la propia A-68 como en las carreteras circundantes, donde los accesos por los puentes también se están viendo afectados.

Según fuentes de la Guardia Civil, el accidente ha consistido en la salida de la vía de un turismo (una furgoneta) y su posterior vuelco, por motivos que se están investigando, a las 13.30 horas en la A-68, en el punto kilométrico 262. En el vehículo accidentado viajaban cuatro ocupantes. Uno de ellos ha resultado herido leve y ha tenido que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de la capital aragonesa.

Por ahora, la carretera no está cortada y se permite el paso de vehículos, lentamente, por el carril derecho.