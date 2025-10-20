Un divorcio y una "guerra" en Zaragoza acaban con un padre acusado de agresión sexual a su hijo

Una psicóloga ha dudado este lunes de la acusación por agresión sexual que se dirige contra un vecino de un pueblo de Zaragoza a quien su exmujer denunció por unos presuntos tocamientos a su hijo de once años. Así lo ha manifestado la perito en el juicio celebrado ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha recalcado que "no se encuentra una narración espontánea" en la declaración del menor de edad, un interrogatorio que se practicó en fase de instrucción y que hoy se ha reproducido como prueba preconstituida. "No se ha valorado que el niño está en medio de un conflicto de lealtades", ha explicado esta misma psicóloga en alusión al proceso de divorcio en el que se encuentran inmersos sus progenitores, una "guerra" como ella misma ha verbalizado.

"Puede ser que el niño haya decidido tirar hacia la madre asumiendo lo que ella diga", ha explicado la perito ante el tribunal provincial, presidido por el magistrado Mauricio Murillo. Y sobre ello, precisamente, han abundado el hermano y la madre del acusado, quienes han aclarado que el comportamiento del niño y de su hermano pequeño está condicionado por su madre. "Igual hace cuatro meses que no veo a mis nietos, para su comunión fui a la Iglesia, les vi, les saludé... pero los chiquillos no quieren estar conmigo. Son niños normales y se llevan estupendamente, están deseando de verse, pero cuando está la madre... siempre están cohibidos", ha expresado entre sollozos la madre del acusado. "Mis hijos y mis sobrinos antes eran como hermanos, se llamaban tatos, pero ahora les eluden, les saludan pero con vergüenza. Fuimos a su comunión... pero como si no existiéramos", ha relatado su hermano.

La madre

Una versión completamente diferente de los hechos ha ofrecido la madre del niño, una venezolana que conoció al acusado a través de Internet, "había una comunicación diaria y ahí nació el amor" según ha precisado esta misma mujer. Por eso emigró a España y contrajo matrimonio con el procesado en 2012. "A mi hijo no se le va a olvidar en la vida, recuerda todos los detalles de se día", ha declarado la progenitora en alusión al episodio en cuestión que se remonta al mes de agosto de 2023. Se trata de un presunto tocamiento de culo. "Se me vino el mundo encima", ha añadido.

El juicio se ha suspendido por la ausencia de otra psicóloga, por lo que se reanudará el martes 4 de noviembre a las 10.00 horas. En esa segunda sesión también declarará el acusado, defendido por la abogada María José Peralta, ya que se ha acogido a su derecho a declarar en último lugar. Por estos hechos tanto el ministerio fiscal como la acusación particular solicitan una pena de seis años de cárcel por un delito de agresión sexual además de la imposición de otras medidas accesorias como una orden de alejamiento o la medida de libertad vigilada.