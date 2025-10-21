Condenado a cuatro años de cárcel por violar a un compañero del Albergue en Zaragoza

Una agresión sexual que se remonta al 3 de julio de 2023 le ha costado al marroquí Karim Sanboul la expulsión de España. Este varón ha aceptado hoy una pena de cuatro años de cárcel al reconocer que se aprovechó del estado de ebriedad de un joven ucraniano para introducirle el pene en la boca y penetrarle analmente en un local de la calle Anselmo Clavé. Es una condena que se va a susitituir con su expulsión del territorio nacional durante diez años, según ha dictaminado el tribunal adscrito a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde se ha ratificado un acuerdo que también recoge el pago de una indemnización de 15.000 euros a la víctima, a quien había conocido en el Albergue Municipal.

Así lo han acordado el ministerio fiscal, la acusación particular y la abogada defensora de Karim Sanboul, quienes han pactado también otras medidas accesorias como la imposición de una orden de alejamiento de 200 metros durante 9 años, la medida de libertad vigilada por tiempo de 7 años o la prohibición para desempeñar cualquier actividad que conlleve un contacto directo con menores en los siguientes 15 años. Inicialmente afrontaba una pena de diez años de prisión. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza.

"De forma insistente"

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, Karim Sanboul ya había intentado mantener relaciones sexuales con la víctima durante su convivencia en el Albergue Municipal. Lo intentó "de forma insistente" hasta que el 3 de julio de 2023 lo consiguió aprovechándose de las circunstancias en las que se encontraba la víctima, "en un estado de semiinconsciencia". Ese día, a las 12.00 horas, el joven ucraniano acudió al local de un amigo en la avenida Anselmó Clavé, "sin poder evitar que el acusado le acompañara hasta allí".

"Una vez en el local estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas, que mezcladas con la medicación que tomaba, provocó que entrara en un estado de semiinconsciencia. Karim Sanboul, aprovechándose de dicho estado, y sin consentimiento alguno por parte de este, logró mantener relaciones sexuales con el mismo, introduciéndole su pene en la boca y pentrándole por vía anal", recoge este documento, al que ha dado su visto bueno el acusado a la hora de reconocer los hechos.