Condenado un maltratador por lanzar aceite hirviendo a su exmujer en Zaragoza
El acusado acepta seis meses de cárcel y 280 días de trabajos sociales
Un maltratador aceptó ayer una pena de seis meses de cárcel y 280 días de trabajos sociales tras reconocer que, el 5 de agosto de 2022, quebrantó la orden de alejamiento que le separaba de su exmujer para agredirle a ella y a sus hijos menores de edad. Tanto es así que ese mismo día le arrebató el teléfono para asegurarse de que no llamaría a la Policía. Desde ese día y hasta el 2 de septiembre, Ahmed Toqueer permaneció en la vivienda de la avenida Madrid en la que residía la víctima, casi un mes en el que incluso le lanzó aceite hirviendo. Son unos hechos que ayer reconoció este pakistaní ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza como autor de un delito de quebrantamiento de condena, de dos delitos de lesiones y de tres delitos de malos tratos.
Así se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y la defensa ejercida por la letrada Carmen Sánchez Herrero, y que también recoge el pago de una indemnización de 600 euros fraccionada en 12 pagos mensuales de 50 euros. Entre otras medidas accesorias también consta la prohibición de la tenencia y el porte de armas durante tres años y una orden de alejamiento de 200 metros por el mismo periodo de tiempo. Y deberá ingresar en prisión según dictaminó el tribunal presidido por la magistrada Natividad Rapún debido a sus antecedentes.
"Controlar" y "amedrentar"
Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, el agresor y su víctima estuvieron casados durante 14 años. Los hechos tuvieron lugar el 5 de agosto de 2022. "Cuando los hijos menores trataban de defender a su madre, el acusado los golpeó también. El acusado para controlar y amedrentar a los hijos menores llegó a atarles los pies y la manos", sostiene este documento sobre la agresión.
"Durante el curso de otra discusión que se produjo en la cocina del domicilio familiar, cogió una sartén que estaba en el fuego con el aceite caliente y se la arrojó en la cara y en el pecho de la mujer", prosigue. Tanto es así que el informe médico forense refleja que la víctima sufrió una quemadura de 1-2º grado en el párpado del ojo derecho y en la mejilla según se hace constar en el escrito de acusación.
En el momento de la agresión este pakistaní tenía prohibido acercarse a su familia. Y es que el Juzgado de lo Penal número 9 de Zaragoza ya le impuso una orden de alejamiento de 200 metros por un delito de amenazas en el ámbito familiar. Se trata de una medida cuya vigencia comenzaba el 15 de junio de 2021 y finalizaba el 14 de junio de 2023.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de WhatsApp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10. Todos los recursos contra la violencia de género.
Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062)
- El Real Zaragoza busca entrenador para dirigir al equipo en Gijón: estas son las opciones
- Los miserables. La crónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)
- El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores
- Se vende: una de las salas emblemáticas de Zaragoza busca nuevo dueño
- Pistoletazo de salida a un maratón de obras que transformará Zaragoza
- El Zaragoza con olor a muerto de Jorge Mas, la plantilla de cadáveres de Txema Indias y el pobre Emilio Larraz
- El histórico bar de las Delicias con menús diarios por 13 euros: 'Comida casera y de calidad
- Emilio Larraz cae en la trampa. La contracrónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)