Condenado un maltratador por lanzar aceite hirviendo a su exmujer en Zaragoza

Un maltratador aceptó ayer una pena de seis meses de cárcel y 280 días de trabajos sociales tras reconocer que, el 5 de agosto de 2022, quebrantó la orden de alejamiento que le separaba de su exmujer para agredirle a ella y a sus hijos menores de edad. Tanto es así que ese mismo día le arrebató el teléfono para asegurarse de que no llamaría a la Policía. Desde ese día y hasta el 2 de septiembre, Ahmed Toqueer permaneció en la vivienda de la avenida Madrid en la que residía la víctima, casi un mes en el que incluso le lanzó aceite hirviendo. Son unos hechos que ayer reconoció este pakistaní ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza como autor de un delito de quebrantamiento de condena, de dos delitos de lesiones y de tres delitos de malos tratos.

Así se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y la defensa ejercida por la letrada Carmen Sánchez Herrero, y que también recoge el pago de una indemnización de 600 euros fraccionada en 12 pagos mensuales de 50 euros. Entre otras medidas accesorias también consta la prohibición de la tenencia y el porte de armas durante tres años y una orden de alejamiento de 200 metros por el mismo periodo de tiempo. Y deberá ingresar en prisión según dictaminó el tribunal presidido por la magistrada Natividad Rapún debido a sus antecedentes.

"Controlar" y "amedrentar"

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, el agresor y su víctima estuvieron casados durante 14 años. Los hechos tuvieron lugar el 5 de agosto de 2022. "Cuando los hijos menores trataban de defender a su madre, el acusado los golpeó también. El acusado para controlar y amedrentar a los hijos menores llegó a atarles los pies y la manos", sostiene este documento sobre la agresión.

"Durante el curso de otra discusión que se produjo en la cocina del domicilio familiar, cogió una sartén que estaba en el fuego con el aceite caliente y se la arrojó en la cara y en el pecho de la mujer", prosigue. Tanto es así que el informe médico forense refleja que la víctima sufrió una quemadura de 1-2º grado en el párpado del ojo derecho y en la mejilla según se hace constar en el escrito de acusación.

En el momento de la agresión este pakistaní tenía prohibido acercarse a su familia. Y es que el Juzgado de lo Penal número 9 de Zaragoza ya le impuso una orden de alejamiento de 200 metros por un delito de amenazas en el ámbito familiar. Se trata de una medida cuya vigencia comenzaba el 15 de junio de 2021 y finalizaba el 14 de junio de 2023.