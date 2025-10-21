Los alumnos de Marianistas cuentan la caída de un compañero por la ventana: "Aún no sé cómo solo se ha roto la pierna"

En Marianistas, en el colegio Santa María del Pilar de Zaragoza, no se ha hablado de otra cosa. La caída por la ventana de un alumno de 1º ESO ha encogido el corazón a docentes, compañeros de clase y resto de estudiantes de este complejo educativo situado en el paseo Reyes de Aragón, a orillas del Canal Imperial, a su paso por el Parque Grande. Saben todos ellos que el niño está "bien", aunque el incidente se ha vivido con angustia entre todos los componentes de la comunidad educativa desde que han saltado las alarmas en el descanso entre la segunda y la tercera clase, tal y como han reconocido varios estudiantes en declaraciones a este diario. A estos jóvenes se les ha insistido en la importancia de no difundir falsas noticias sobre lo sucedido, "que no especulemos ni fomentemos los bulos" según han verbalizado.

"Sabemos que se ha caído, pero no sabemos nada más. Nos ha venido el director de la ESO a contarnos lo que había pasado, que no saben si se ha caído o si se ha tirado él... que el chaval está bien y es lo importante", han coincidido dos estudiantes a la salida de clase, pasadas las 15.00 horas. Es el protocolo que se ha seguido en el centro, donde los docentes se han encargado de transmitir lo sucedido a sus alumnos tras el revuelo que se ha ocasionado. Así lo han asegurado también otros jóvenes: "Una profesora nos ha dicho que no sabían aún lo que había pasado, que había varias hipótesis".

"El niño ha empezado a gritar"

Estos mismos alumnos recordaban que ha llegado "una ambulancia" para trasladar al herido hasta un centro hospitalario. También han visto cómo ha llegado la Policía "por allá", señalando ambos la rampa de acceso al centro en la zona del parking. "No nos han dejado bajar al recreo hasta que se lo han llevado. Se supone que ha caído de pie y se ha roto la pierna, pero yo me caigo y me rompo todo, aún no sé cómo solo se ha roto la pierna", han abundado.

Otra alumna contaba que todo ha sucedido "entre clase y clase". "El niño ha empezado a gritar y se han empezado a correr rumores, así que los profesores se han pasado por las clases a explicarlo", ha apuntado esta joven, quien ha comentado cuáles era algunas de esas especulaciones: "Decían que si se ha sentado en la ventana con los pies apoyados en la silla y que la silla se ha resbalado y que se ha caído". La investigación, por el momento, permanece abierta. Son unas pesquisas que dirige el Grupo de Menores (Grume).