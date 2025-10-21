Un niño cae tres metros al suelo desde un aula de un colegio de Zaragoza

Un niño de once años se ha fracturado la tibia tras caer tres metros al suelo desde un aula del colegio Marianistas de Zaragoza. El percance ha tenido lugar pasadas las 10.30 horas, en el descanso habilitado entre la segunda y la tercera clase del día. Por el momento se desconocen las causas que han provocado la caída del menor, un estudiante de 1° ESO, y la Policía ha abierto una investigación para averiguar qué ha sucedido. Sí que se ha podido confirmar que el joven no ha sido empujado al vacío por ningún compañero, “está descartada” dicha hipótesis según se ha apuntado en el centro.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el menor ha sido atendido ‘in situ’ por la enfermera del centro educativo mientras se ha llamado al 061, a la Policía Nacional y a sus familiares. Hasta allí se ha trasladado de inmediato una ambulancia y varias patrullas policiales. Las pesquisas las dirige el Grupo de Menores (Grume) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

“Se ha caído un niño, el niño está bien y no sabemos en qué circunstancias se ha procedido la caída. Lo más importante es que el niño está bien”, han asegurado en declaraciones a este diario desde la dirección del centro, un complejo educativo que se emplaza a orillas del Canal Imperial. A sus compañeros de clase se les ha brindado asistencia desde Orientación, Tutoría, Coordinación y Dirección. “Todos nos hemos puesto a su disposición”, han recalcado.

Por parte de la dirección del colegio Santa María del Pilar se ha remitido una circular interna a los profesores y a los padres de los compañeros de clase del menor que ha resultado herido. “Un niño de once años ha sufrido una caída, el alumno se encuentra bien y no podemos avanzar las condiciones, por lo que es importante evitar especulaciones. Agradezco enormemente la respuesta y el cuidado mostrado por el centro y os animo a seguir cuidando de nuestros alumnos, con una atención especial a la clase de este alumno. Orientación, Tutoría, Coordinación y Dirección están a disposición de cualquier alumno que lo necesite”, recoge la misiva que se ha remitido a lo largo de la mañana de este martes.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han confirmado a este diario que se está en “contacto permanente” con el centro para “atender cualquier necesidad que surja al respecto”.