Seis menores encapuchados rodean a un hombre para robarle el móvil en Zaragoza
Los hechos ocurrieron de madrugada el pasado domingo en el barrio Delicias
La Policía Local de Zaragoza ha detenido a seis menores de edad como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación, gracias a una rápida actuación coordinada de varias patrullas que permitió localizar a los implicados y recuperar el teléfono sustraído a la víctima. Los hechos, de los que informa este martes la Policía Local, ocurrieron pasadas las 3 de la madrugada del pasado domingo, en la confluencia de la calle Bolivia con el Paseo de Calanda, cuando una patrulla observó a un grupo de jóvenes con el rostro parcialmente cubierto con capuchas y bufandas tubulares.
Instantes después, los agentes vieron al mismo grupo corriendo por la calle Bolivia en dirección a la calle Unceta, mientras una persona gritaba en mitad de la calzada: “¡Llamad a la policía, me han robado el móvil!”.
Según relató la víctima, varios jóvenes encapuchados se habían abalanzado sobre él, rodeándolo y empujándolo contra una pared y mientras unos lo sujetaban, otro le arrancó violentamente el teléfono móvil del bolsillo antes de huir a la carrera.
La rápida respuesta policial permitió localizar minutos después a tres de los sospechosos en la calle Vicente Berdusán y, en la Urbanización Parque Roma, otra patrulla identificó a un segundo grupo de tres jóvenes que, al advertir la presencia de los agentes, intentaron abandonar la zona.
Durante el cacheo de seguridad se halló el teléfono móvil sustraído que fue reconocido de inmediato por su propietario. Los seis jóvenes fueron arrestados y puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación.
