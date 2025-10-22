Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta

Persecución de película en Zaragoza. El conductor de una camioneta se ha dado a la fuga después de que la Policía Local le haya dado el alto tras observar los agentes cómo ha realizado una maniobra evasiva en la avenida Majas de Goya. Ha sido a las 20.30 horas. Desde Parque Goya ha logrado avanzar hasta el vecino barrio del Picarral, donde se le ha logrado interceptar en la intersección de las avenidas Salvador Allende y San Juan de la Peña. El conductor está detenido. En el transcurso de la huida ha chocado contra tres vehículos policiales sin que haya que lamentar más daños que los materiales.

Según los primeros balances no hay que lamentar ningún herido, ni policial ni civil, a pesar de la agresividad que ha exhibido este conductor al volante de la camioneta. Tanto es así que ha circulado por una zona de peatones poniendo en riesgo la seguridad de los viandantes. En estos momentos se encuentra detenido a la espera de conocer los resultados de las pruebas de alcoholemia y de drogas que se le han practicado in situ.

En la intervención también ha participado la Policía Nacional e incluso una furgoneta de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) ha sufrido daños. También han resultado afectados otros dos vehículos policiales, uno de ellos en una rotonda de la avenida Majas de Goya depsués de que un coche de la Policía Local haya salido al paso de la camioneta para evitar que se diera a la fuga. Pero ha acabado con todo el frontal destrozado.

Ha sido una patrulla de la Policía Local, que se encontraba interviniendo en esta zona, la dotación que ha observado cómo este conductor ha realizado una maniobra extraña. Por eso se han acercado hasta él y le han dado alto sin que esperaran que en ese momento pisara el acelerador a fondo. Pero no ha llegado muy lejos porque en el vecino barrio del Picarral ha finalizado su carrera.