Debut sin 'éxito' de una nueva ley en la Audiencia de Zaragoza: así funciona una audiencia preliminar

La nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia trajo consigo varias novedades desde su entrada en vigor a mediados de este mismo año. Una de ellas tuvo su puesta de largo este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza. A las 09.30 horas, la Sección Primera señaló su primera audiencia preliminar, es decir, una vista previa a la celebración de un juicio en el que las partes involucradas en un procedimiento penal, la Fiscalía, la acusación particular (si la hay) o la defensa, pueden plantear las cuestiones previas que estimen oportunas o incluso negociar un acuerdo. Pero en su debut no se firmó ningún pacto a pesar de que el ministerio fiscal así se lo ofreció al abogado defensor de Luis Pascual G. P., un vecino de Zaragoza a quien se acusa de un delito de detención ilegal.

Por estos hechos, que tuvieron como víctima a su mujer en el mes de junio de este año, afronta cinco años de cárcel, una pena que se habían rebajado de forma considerable en el pacto ofrecido a su abogado defensor, el letrado Miguel Panisello. Pero, como no se ha dado el visto bueno a dicha conformidad, el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Ballestín ha instado a las partes a continuar con la audiencia preliminar. Por eso les ha preguntado si iban a plantear alguna cuestión previa y la fiscal ha informado de su adhesión a la petición de la defensa para que Luis Pascual G. P. sea reconocido por un médico forense. El motivo, su "esquizofrenia".

Fecha de juicio

Sin nada más que exponer ya se ha fijado una fecha para la celebración del juicio después de que el Letrado de la Administración Justicia (LAJ) haya estudiado la agenda de la Sala. Y entre las opciones que se han planteado, el tribunal adscrito a la Sección Primera ha acordado su señalamiento para las 10.00 horas del 16 de diciembre de 2025. Para esta audiencia preliminar tan solo habían sido citados el acusado, que ha sido conducido por la Policía desde la cárcel de Zuera, y la denunciante. En los pasillos no había ningún otro testigo ni tampoco ningún agente, pues uno de los objetivos que se persigue es evitar su desplazamiento si se alcanza un acuerdo en estas vistas.

A partir de este mes de octubre, de hecho, las audiencias preliminares han pasado a formar parte del día a día de los juzgados aragoneses. Tanto es así que en el calendario de señalamientos facilitado por el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ya constan otras vistas como, por ejemplo, un delito contra la salud pública previsto a las 09.10 horas del 28 de octubre. "La actual ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia exige que, en los procedimientos incoados después de su entrada en vigor (3 abril 2025), se practique en sala de vistas una audiencia previa citando a las partes, acusado y víctima para dilucidar si hay cuestiones previas, nuevas pruebas y si hay conformidad. En caso de conformidad, no se celebraría el juicio oral", informa este calendario de señalamientos.