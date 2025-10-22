La caída de un alumno de Marianistas por la ventana apunta a un accidente fortuito

Apenas 24 horas después del percance, la Policía ya baraja firmemente una hipótesis que explica por qué un alumno de once años cayó por la ventana de un aula en el colegio Marianistas de Zaragoza. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el Grupo de Menores (Grume) cree que se trata de una caída fortuita en el transcurso de una investigación de la que se hizo cargo este martes por la mañana. Que el menor, un estudiante de 1º ESO, no perdiera la consciencia -se fracturó la tibia- les ha permitido avanzar en sus pesquisas para conocer qué pasó. La investigación, eso sí, sigue abierta.

En esta dirección, hacia la hipótesis de una caída fortuita, ya apuntó una estudiante consultada por este diario a la salida del centro educativo. "Decían que si se ha sentado en la ventana con los pies apoyados en la silla y que la silla se ha resbalado y que se ha caído", contó esta misma joven sin que, eso sí, se haya podido confirmar que fuera el motivo del incidente. De las pesquisas se va a dar traslado al Juzgado de Instrucción número 6, ya que se encontraba en funciones de guardia cuando tuvieron lugar los hechos, a las 10.15 horas del 21 de octubre.

Averiguaciones policiales

A lo largo de esta misma mañana se han desplazado hasta el centro varios investigadores adscritos al Grupo de Menores, quienes se han entrevistado con el equipo directivo del colegio Santa María del Pilar. Desde la Dirección han reconocido a este diario que todos están hoy "más tranquilos" a pesar de que "el impacto mediático ha sido grande". "Todo el mundo tiene la consigna de estar pendientes de los niños por si necesitan ayuda", han explicado estas mismas fuentes sobre la asistencia que se está ofreciendo desde Orientación, Tutoría, Coordinación y Dirección.

También han instado a "respetar la intimidad del niño y de su familia". El menor evoluciona favorablemente de la caída que sufrió desde una altura de tres metros, aunque todavía permanece ingresado en un centro hospitalario de la ciudad. Desde el primer momento se descartó que cualquier otro compañero le hubiera empujado, "está descartada" dicha hipótesis según aclararon desde la dirección del centro.