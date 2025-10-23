Afronta nueve años de cárcel por intentar asesinar a su novia el día de San Valero
El acusado le causó varios cortes en la cabeza y en las manos con un cuchillo de 20 centímetros hoja
La Audiencia Provincial de Zaragoza juzgará en los próximos meses a Bryam Juseph Y. B. tras intentar asesinar a su novia la madrugada de San Valero. Y poco le faltó para verse cara a cara con un jurado popular porque estuvo a punto de consumar su intención de matarla de no haber sido porque se rompió el cuchillo con el que le causó varios cortes en las manos y en la cabeza. En estos momentos permanece interno en la cárcel de Zuera, donde en los últimos días ha conocido la condena a la que se enfrenta, una pena de nueve años y seis meses de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa.
Es la misma condena que solicitan el ministerio fiscal y la acusación particular a cargo del abogado Javier Fort con una discrepancia en torno a las 22.300 y los 52.700 euros de indemnización que piden respectivamente. Son las estimaciones que ambas acusaciones, la pública y la particular, hacen de las heridas y el daño causado a la víctima, quien fue sorprendida en su domicilio de la calle San Antonio Abad, en Las Delicias. Allí se encontraba con otro varón cuando Bryam Juseph accedió a la vivienda la madrugada del 29 de enero, sobre las 07.00 horas.
"Extremadamente agresivo"
Según la Fiscalía, el acusado se puso "extremadamente agresivo" por un ataque de celos. Se armó con un cuchillo de cocina de 20 centímetros de hoja con el que le causó varios cortes en la cabeza y en las manos. También le propinó varios puñetazos en la nariz y en la boca y se dio a la fuga, aunque la Policía le detuvo de inmediato. A los agentes les confesó que su intención era matarla porque "le estaba poniendo los cuernos", de acuerdo al escrito de acusación que ha formulado el ministerio público.
Desde la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) comprobaron que no existía ninguna denuncia entre ambos. El día 31, Bryam Juseph quedó en libertad pero, solo dos semanas más tarde, la Audiencia Provincial de Zaragoza corrigió al juez instructor y decretó su ingreso en prisión por la gravedad del asunto. Desde entonces permanece en el centro penitenciario de Zuera. La causa la dirige el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10. Todos los recursos contra la violencia de género.
Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062)
