El conductor que se fugó de la Policía en Zaragoza dio positivo en alcohol y drogas
El detenido se negó a someterse a la prueba de alcoholemia pero en comisaría accedió y arrojó un resultado de 0,55 mg/l
La Policía Local ya sabe el motivo de la peligrosa huida que anoche protagonizó el conductor de una camioneta por las calles de Zaragoza. Y es que A. R. L., de 65 años de edad, dio positivo en alcohol (0,55mg/l) y drogas, lo que explica que se diera a la fuga cuando una patrulla de la Policía Local le dio el alto tras percatarse de una maniobra evasiva en la avenida Majas de Goya. Por estos hechos fue detenido tras una peligrosa persecución que finalizó en el Picarral, en las avenidas Salvador Allende y Alcalde Caballero, y a lo largo de esta mañana ha sido puesto a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 8.
A este sexagenario de nacionalidad española se le investiga por varios delitos, por conducción temeraria, por circular bajo los efectos del alcohol y de las drogas, por daños, por atentado y por lesiones.
