Serrano pide endurecer las penas tras la puesta en libertad de los vándalos y apunta que se reforzará la seguridad en el cementerio

Víctor Serrano, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, tiene claro qué debe suceder para evitar que se repitan actuaciones como las ocurridas en el zaragozano cementerio de Torrero. Con el dolor de las víctimas aún reciente, y la festividad de Todos los Santos en el horizonte, Serrano ha expresado su total indignación por la puesta en libertad de los tres detenidos como presuntos autores de los actos vandálicos y robos de los elementos ornamentales de las tumbas: “Lo que habría que hacer es endurecer el Código Penal”. Tajante y sincero.

“No creo que ninguna de las 507 familias afectadas puedan entender que después del esfuerzo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hicieron para detener a estos sujetos, se les haya puesto inmediatamente en libertad”, ha señalado tras presentar el dispositivo de Todos los Santos.

Para Serrano, es absolutamente lamentable que el actual marco legal permita este desenlace: “Vivimos en un país en el que, después de destrozar 507 nichos, el Código Penal hace que un juez tenga que poner en libertad a estos miserables”, ha expuesto. Ha ido más allá: “El mayor refuerzo que podríamos tener en este país para la seguridad es cambiar el Código Penal”.

El concejal de Urbanismo ha incidido en que los jueces no son los responsables porque “lo único que pueden hacer es aplicar la ley”.

Seguridad invisible pero efectiva

Los servicios administrativos del cementerio han inventariado todos los daños y publicado la información completa en la web municipal. Hasta la fecha, aproximadamente un 60 % de los 507 afectados se han interesado por la posibilidad de denunciar o conocer el estado de sus nichos. En este sentido, ha recalcado que el ayuntamiento está trabajando para reforzar las medidas de seguridad. No es una tarea sencilla, ya que el recinto ocupa un espacio similar al de 22 plazas del Pilar: “Trabajamos de manera coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se va a reforzar el recinto”, ha manifestado sin entrar en más detalles porque “cuanto más invisible es la seguridad, a veces es más efectiva”.

Serrano ha ensalzado el buen trabajo, la implicación y el amor por la gestión del cementerio municipal del personal y ha apuntado que el ayuntamiento sigue recibiendo llamadas al 010 y al propio cementerio desde Zaragoza e incluso otros puntos de España de familiares que buscan información sobre el estado de las sepulturas afectadas.

Las ayudas no son económicas

Muchas de las familias afectadas han preguntado por la posibilidad de recibir algún tipo de ayuda económica que palie el destrozo económico que han supuesto los robos en los nichos del cementerio. De momento, el Ayuntamiento de Zaragoza, en palabras del concejal, solo puede ofrecer ayuda administrativa y acompañamiento: “Los daños afectan a bienes de titularidad privada”, ha terminado.