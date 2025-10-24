El asesino machista de Escatrón cumplirá 101 años en la cárcel tras agravarse su condena hasta 2051

Ezequiel Hernández Gonzalo, un carpintero jubilado de 75 años que cumplió la amenaza de asesinar a su exmujer (Mari) en Escatrón, pasará dos años más en la cárcel de Zuera, donde cumplirá 101 años cuando finiquite sus deberes con la Justicia en 2051. Es el resultado de la condena que en los últimos días ha agravado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), ya que la Sala ha elevado la condena por el delito de asesinato desde los 21 hasta los 23 años de prisión mientras que ha mantenido los otros seis años de prisión restantes por delitos de amenazas, maltrato y quebrantamiento de condena. Y es que el tribunal ha retirado la atenuante de reparación del año al considerar que es “simbólica” la cantidad de 10.000 euros que depositó en las arcas del juzgado y la cesión de los bienes a sus tres hijos, a quienes debe indemnizar con 300.000 euros y otros 20.000 a sus tres nietos.

“La Sala considera que se trata de un documento que se presenta con la exclusiva finalidad de obtener un beneficio punitivo, y que no merece valoración a efectos de atenuación, procediendo la estimación del motivo”, argumenta el tribunal sobre el documento que recogía su deseo de ceder todos sus bienes a sus hijos.

De la autoría del crimen no había ninguna duda después de que Ezequiel confesara esa misma madrugada, la del 10 de septiembre de 2022, cuando le dio el alto a un coche de la Guardia Civil que justo en ese momento circulaba por las calles de este municipio perteneciente a la comarca Ribera Baja del Ebro. Entonces explicó a los agentes que había matado a su exmujer, una manifestación que comprobaron los agentes cuando accedieron a la vivienda unifamiliar y encontraron malherida a la víctima. Y tal era su estado de gravedad que falleció tres días después en el hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Fue la punta del iceberg de un procedimiento que en términos judiciales comenzó meses antes del divorcio del matrimonio, ya que un juzgado zaragozano condenó a Ezequiel por un delito de vejaciones al dirigirse a Mari diciéndole "cuántas están muertas por menos". A esta condena le siguió la demanda de divorcio, una posterior denuncia por sus graves amenazas de muerte y el inicio de una escalada de violencia de la que dieron fe los hijos. Tanto es así que el jurado consideró que el móvil del crimen fue la liquidación de bienes derivada del divorcio, de ahí que Ezequiel decidiera matarla para "evitar irremediablemente la partición de los bienes comunes".

"Los triste es que la mató por 25 euros al mes, que era lo que le iba a costar la liquidación de bienes", llegó a asegurar uno de los hijos, el mismo que junto a sus otros dos hermanos describió la "sumisión" de su madre. "Mi madre era un llanto y un disgusto en persona. Estaba completamente anulada y hundida, nunca se le fue el miedo. A mí me llegó a decir que él había sido un buen marido porque solo le había pegado un bofetón una sola vez", afirmó este mismo hijo.

El veredicto del jurado situó la horquilla penal entre los ocho años de cárcel que solicitó el abogado defensor, el letrado Francisco García Berenguer -va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo-, y los 33 años de prisión que pidió la acusación particular a cargo de Pilar Azcón. A ellos se sumó la petición de condena de 29 y 28 años de prisión que respectivamente interesaron el fiscal Raúl Miranda y la acusación popular del Gobierno de Aragón representada por José Luis Gay.