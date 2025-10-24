Una motosierra, ropa y un perro: detienen en Ricla a un ladrón tras quince días de robos

La Guardia Civil de La Almunia de Doña Godina ha detenido esta semana a un joven de 26 años como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza cometidos en un periodo de quince días en Ricla. Entre los días 7 y 21 de octubre se interpusieron tres denuncias por estos hechos en el interior de una vivienda, una casa de campo y una furgoneta cometidos en la citada localidad. Al sospechoso le constaban "numerosos antecedentes".

En el primero de ellos accedieron a una vivienda donde sustrajeron productos alimenticios y prendas de vestir valorados en casi 200 euros. En la inspección del inmueble los agentes determinaron que no había ningún signo de forzamiento o fractura en puertas o ventanas, a pesar de que en el momento del robo el propietario comunicaba que se encontraba toda la vivienda cerrada. Durante la investigación de este hecho, se tuvo conocimiento de que, en el mes de julio, mientras el denunciante se encontraba en el salón del inmueble, sorprendió infraganti a un varón, el cual abandonó la vivienda de inmediato.

El segundo hecho denunciado, cometido ocho días después, consistió en la sustracción de un perro de una finca rural tras la fractura del candado de la puerta de acceso. Animal que fue localizado esa misma noche deambulando por una calle de la población. El último ilícito se produjo el 21 de octubre, consistente en la sustracción de una motosierra del interior de una furgoneta estacionada en el casco urbano de Ricla realizado mediante fractura de una de las ventanillas de dicho vehículo.

Del análisis de los datos recabados, la Guardia Civil pudo determinar que el autor de dichos ilícitos era la misma persona, obteniéndose indicios que evidenciaban que el robo de la vivienda lo habría cometido haciendo uso, supuestamente, de una llave del inmueble previamente sustraída. Además, dicha persona fue vista por la localidad paseando al perro que fue sustraído en la finca rural, así como, otras evidencias que implicaban a esta misma persona en la comisión del robo de efectos del interior de la furgoneta.

El sospechoso fue localizado y detenido este miércoles 22 de octubre cuando se encontraba por una de las calles de la localidad de Ricla. Se trata de un varón de 26 años, nacionalidad argelina, al que le constan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio cometidos durante los últimos meses, y al que se le imputaron tres supuestos delitos de robo con fuerza en las cosas. Quedó a disposición judicial durante el día de ayer.