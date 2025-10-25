Aparatoso rescate de un senderista tras precipitarse por un cortado en los Estrechos del Ebrón

Los Bomberos de la Diputación de Teruel han rescatado este sábado a un hombre de 63 años que se había precipitado por un cortado mientras practicaba senderismo en los Estrechos del Ebrón, entre los municipios de Tormón y El Cuervo. Según informa la Guardia Civil, el hombre había sufrido una caída de unos seis metros, deslizándose otros veinte por una ladera muy escarpada.

Tras recibir un aviso a través del 112, se han desplazado hasta el lugar un oficial y tres bomberos de la DPT, quienes localizaron al senderista junto a un árbol que había frenado su caída. En el operativo también han participado dos agentes del GREIM de la Guardia Civil de Mora de Rubielos, que colaboraron en las tareas de estabilización y en la adecuación de la zona para facilitar el rescate. La unidad de la Guardia Civil encargada de los rescates en montaña han asegurado a la herida, inmovilizándola en la camilla y han coordinado su evacuación aérea hasta la helisuperficie de El Cuervo, donde ha sido traslada en ambulancia hasta el hospital Obispo Polanco de Teruel.

Dada la dificultad del terreno, la evacuación tuvo que realizarse mediante helicóptero, que trasladó al herido para su atención sanitaria a un centro hospitalario.