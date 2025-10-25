Cerca de 1.000 personas se quedan atrapadas durante casi cuatro horas en un tren de alta velocidad en Huesca

Cerca de un millar de pasajeros (987) han tenido que ser auxiliados este sábado por la Guardia Civil tras quedarse atrapados en el tren de alta velocidad que viajaban por una avería. Sobre las 12.25 horas, a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, en la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca, recibía el aviso de la avería del tren de alta velocidad que venía desde Barcelona y tenía como destino Madrid. La incidencia se ha registrado en el municipio oscense de Ballobar. El tren se encontraba en un apartadero por lo que no ha afectado a la circulación.

Inmediatamente, la Guardia Civil de Huesca ha activado un dispositivo de auxilio en el que han participado efectivos de la compañía de la Guardia Civil de Fraga, al que se le ha unido Protección Civil y ambulancia del servicio de emergencias 061.

Fruto de la situación imprevista, ha sido necesario facilitar apoyo a los pasajeros. Así, en las tareas de auxilio se ha proveído de víveres, en forma de comida y agua y alimentos para varios bebés que viajaban en el tren. Del mismo modo, se ha facilitado la asistencia sanitaria a una pasajera de avanzada edad que se ha encontrado indispuesta.

Sobre las 15:00 horas, el primer convoy de los dos que completaban el tren ha podido solucionar su incidencia técnica. Para el segundo se ha movilizado un segundo tren, que ha llegado a la zona de incidencia hacia las 15:10 horas.

A las 16:00 horas, todos los ocupantes afectados por la avería del tren que estaba averiado (Barcelona- Madrid), han sido transferidos a otro tren, pudiendo continuar su viaje.