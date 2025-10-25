Un vecino de Huesca detenido por cultivar y traficar con más de 23 kilos de marihuana

El Puesto de la Guardia Civil de Binéfar (Huesca) ha detenido a un hombre de 45 años vecino de La Litera como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas en la Comarca de La Litera tras habérsele incautado más de 23 kilos entre cogollos y plantas de cannabis sativa marihuana), así como 1,5 grados de cristal de MDMA.

A principios del mes de octubre, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Binéfar, iniciaron pesquisas sobre el esclarecimiento de un posible ilícito penal contra la salud pública, que podía estar ocurriendo en la Comarca de La Litera.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes tuvieron suficientes indicios para ubicar los hechos delictivos en una finca concreta, de difícil acceso, e identificar a la persona responsable de la misma.

Finalmente, el pasado día 21 de octubre, los agentes intervinieron en la finca investigada y encontraron en la zona exterior de la misma diversas plantas de cannabis sativa (marihuana) de gran tamaño y, en el interior de una nave, la existencia de sumidades floridas (cogollos) que en total sumaban 23,26 kilos.

Así mismo, se incautó 1,5 gramos aproximadamente de una sustancia blanquecina, al parecer Cristal de MDMA y una báscula de precisión.

Por tales hechos, los agentes detuvieron a una persona como posible autor de un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas, siendo un varón de 45 años y vecino de la Comarca de La Litera.

El Puesto de la Guardia Civil de Binéfar, instruyó las correspondientes diligencias que fueron entregadas, en el Juzgado de Instrucción Núm. 2 de Monzón, debiendo el detenido presentarse a la Autoridad Judicial cuando lo estime conveniente.