Los puntos negros en las carreteras: Aragón concentra un 20% de los 100 tramos más peligrosos

Escó y Tiermas no solo comparten el vacío de sus calles frente al embalse de Yesa. Encinacorba y Paniza no solo pertenecen a la misma demarcación comarcal. A Zuera, Las Lomas de Gallego y El Temple no solo les separan unos pocos kilómetros. Junto a otros nueve pueblos aragoneses forman parte todos ellos de una lista negra en materia de seguridad vial, ya que en sus términos municipales se concentran 18 tramos de los 100 más peligrosos de España. Así lo recoge el informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), un documento en el que se ha calculado el índice de peligrosidad entre 2019 y 2023 de acuerdo al número de accidentes de tráfico y víctimas (muertos o heridos) y los vehículos que transitan estas vías interurbanas a diario.

En el caso de Aragón hasta cuatro carreteras, la N-330 (11 tramos), la N-234 (3), la N-211 (2) y la N-240 (2), forman parte de este top 100. En las dos primeras posiciones se sitúa la N-240 con dos puntos kilométricos, el 332 y el 340, cercanos ambos a los núcleos de Escó y Tiermas, respectivamente. A diario la transitan 217 vehículos. En el punto kilométrico 332 se han registrado tres accidentes y siete víctimas; en el punto kilométrico 340, dos accidentes y dos víctimas. Y el podio lo cierra el punto kilométrico 541 de la N-330, en El Temple. Se trata de un tramo con 353 vehículos diarios que entre 2019 y 2023 concentró dos accidentes y dos víctimas.

Análisis de los datos

Pero, ¿existe una relación entre estos indicadores y el estado del firme de la carreteras? Sobre ello se pronuncia Juan Carlos Toribio, portavoz de la Unión Internacional de Motociclistas (IMU). "Este informe es un indicador de riesgo y nos está diciendo que ahí pasa algo. Hay que averiguarlo... igual la carretera no está proporcionando ningún peligro, sino que lo está haciendo su entorno social", asevera Toribio en declaraciones a este diario. "Que una carretera está en mal estado no significa que haya un índice de peligrosidad alto porque los conductores pueden ver el peligro y se adaptan a las circunstancias por la capacidad de la inteligencia humana ante situaciones hostiles", reflexiona.

Por eso recalca que no se debe cometer "un error de análisis" de los datos recabados en este informe. "Ojo con concluir que estos tramos son las carreteras más peligrosas porque igual no es cierto", concluye Toribio, para quien estos datos suponen un punto de partida de cara a un posterior análisis.

Más datos

Dicho informe también recoge otros 15 tramos, la mayoría de ellos concentrados en la N-330 a su paso por municipios zaragozanos como Cuarte de Huerva, Daroca, Encinacorba, Paniza o Las Lomas del Gállego. El mayor volumen de siniestros y víctimas lo registra un tramo de Cuarte de Huerva, el punto kilométrico 488, aunque el volumen de tráfico es muy superior al resto al contabilizar una media diaria de 5.094 vehículos.

En la provincia de Teruel constan dos tramos de la N-234 en San Agustín y Villarquemado. Es curioso el tramo de San Agustín, el punto kilométrico 63, porque solo ha registrado un accidente y una víctima, pero el volumen de vehículos que por allí transita a diario es escaso, apenas 249. En el caso de Villarquemado se han contabilizado tres accidentes y siete víctimas con 1.143 vehículos diarios.

En la N-211 constan dos tramos. El punto kilométrico 295, a su paso por Caspe, con seis accidentes y diez víctimas mientras soporta una intensidad diaria de 1.347 vehículos. Y el punto kilométrico 161, a su paso por Martín del Río, con dos accidentes y dos víctimas mientras soporta una intensidad diaria de 550 vehículos.