Hipotermia, náuseas y algunas facturas: fin de semana accidentado en el Pirineo aragonés

Nuevo fin de semana accidentado en el Pirineo aragonés, en el que la Guardia Civil de Huesca ha tenido que intervenir para rescatar a seis senderistas entre el viernes 24 y este domingo. Aunque todos ellos han sido por cuestiones leves y se han saldado, en el peor de los casos, con algunos heridos trasladados a centros hospitalarios por fracturas de diversa índole.

Este domingo ha sido, eso sí, la jornada en la que menos intervenciones ha tenido que realizar la Guardia Civil. Tan solo ha sido una, cerca de las 15.00 horas, cuando una senderista ha tenido que ser atendida en las inmediacionesdel pico Otulia, en Sabiñánigo, tras sentir un fuerte dolor abdominal por el esfuerzo, lo cual le impidió continuar con su actividad. La mujer, vecina de Zaragoza de 31 años, ha tenido que ser evacuada y trasladada a la localidad de Sabiñánigo.

Tanto el viernes como el sábado se contabilizaron dos rescates. El pasado día 24, el primer aviso llegó a las 14.45 horas, en el Cañón de Añisclo (término municipal de Fanlo). Fue por un tropiezo de una mujer de 66 años, vecina de Guadalajara, por el cual sufrió varias contusiones y una fractura en la muñeca. Se activó entonces el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Tras localizar a la senderista, esta fue evacuada y trasladada a la helisuperfice de Boltaña, siendo llevada al Hospital de Barbastro en ambulancia.

Poco después, a las 17.15 horas, se recibió un segundo aviso dese la Sierra de las Mentiras, en Broto. Ahí, un ciclista de 59 años, vecino de la comarca del Sobrarbe, se cayó fracturándose la clavícula. Se activaron los mismos medios que en el rescate anterior y el herido fue trasladado a una ambulancia para después ser derivado, igualmente, al Hospital de Barbastro.

Mientras, el primer aviso del pasado sábado llegó a las 11.40 horas, debido a un resbalón a causa de una roca mojada de un senderista que realizaba una actividad en la zona del Collado de Yenefrito en el valle de Ripeta, en Panticosa. El herido, un varón de 54 años de la provincia de Vizcaya, sufrió una rotura de tejidos. Se activaron en este caso el GREIM de Panticosa y Jaca, que se trasladaron hasta el lugar en el vehículo oficial y llegaron hasta el senderista a pie. Tras localizarlo, fue evacuado en camilla hasta Panticosa, desde donde una ambulancia lo trasladó al Hospital de Jaca.

El último de los rescates llegó tan solo unos minutos después, pasadas las 12.00 horas, cuando dos senderistas que estaban realizando un recorrido en las inmediaciones del Pilar del Sobrarbe, en Peña Montañesa (término municipal del Pueyo de Aragüás), avisaron de que uno de ellos había sufrido un episodio de hipotermia y náuseas. Ambos, vecinos del Sobrarbe de 44 y 52 años, fueron evacuados en aeronave hasta la localidad de Oncins.