Noche movida en La Muela: arden seis vehículos de madrugada

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han intervenido esta noche en dos incidencias en La Muela debido al incendio de seis vehículos.

El primer aviso se ha recibido a las 2.13 y hasta el municipio se han desplazado efectivos de bomberos de la Diputación de Zaragoza desde el parque de La Almunia. Cinco vehículos que se encontraban aparcados en una explanada han ardido sin causar otros daños.

Poco después, ha entrado otro aviso de una furgoneta que estaba ardiendo en un camino paralelo a la A-2 y hasta La Muela han vuelto efectivos de bomberos de la DPZ para sofocar el fuego.