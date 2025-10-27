Esta es la carretera más peligrosa de Aragón

El mal estado del firme, la escasa visibilidad, la estrechez de la vía... Muchos son los factores que aumentan la peligrosidad en las carreteras, aunque los expertos no se atreven a relacionarlos directamente con el índice de siniestros que se producen en ellas. En cualquier caso, Aragón concentra cerca del 20% de los 100 tramos más peligrosos del país, con 18 de ellos repartidos entre la N-330 (11 tramos), la N-234 (3), la N-211 (2) y la N-240 (2).

Curiosamente, los dos puntos kilométricos de la N-240, el 332 (cerca de Escó) y el 340 (Tiermas), ocupan las dos primeras posiciones de la tabla aragonesa. Los datos, proporcionados por un informe de los Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en base a datos recopilados entre 2019 y 2023, reflejan que a diario transitan 217 vehículos en este tramo de ocho kilómetros. En el punto 332, ha habido tres accidentes y siete víctimas en ese tiempo; en el 340, dos y dos. El podio lo cierra el punto kilométrico 541 de la N-330, en El Temple. Se trata de un tramo con 353 vehículos diarios que entre 2019 y 2023 concentró también dos accidentes y dos víctimas.

Dicho informe también recoge otros 15 tramos, la mayoría de ellos concentrados en la N-330 a su paso por municipios zaragozanos como Cuarte de Huerva, Daroca, Encinacorba, Paniza o Las Lomas del Gállego. El mayor volumen de siniestros y víctimas lo registra un tramo de Cuarte, en el kilómetro 488, aunque en este caso el volumen de tráfico es muy superior al resto, con 5.094 vehículos de media.

En Teruel constan dos tramos de la N-234, en San Agustín y Villarquemado. Es curioso el tramo de San Agustín, el punto kilométrico 63, porque solo ha registrado un accidente y una víctima, pero el volumen de vehículos que por allí transita a diario es escaso, apenas 249. En el caso de Villarquemado se han contabilizado tres accidentes y siete víctimas con 1.143 vehículos diarios.

En la N-211, por su parte, aparecen dos tramos en el listado. El kilómetro 295, a su paso por Caspe, con seis accidentes y diez víctimas en base a una intensidad diaria de 1.347 vehículos. Y el punto kilométrico 161, a su paso por Martín del Río, con dos accidentes y dos víctimas mientras soporta una intensidad diaria de 550 vehículos.