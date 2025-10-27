Cuatro menores acusan de agresión sexual a un profesor en Zaragoza: "No lo miraba ni a la cara"

Un exprofesor del CPI El Espartidero, en Santa Isabel, se ha sentado este lunes en el banquillo por, supuestamente, agarrar de la cintura a cuatro alumnas de 3º de ESO y refrotarles sus genitales en el transcurso de las clases prácticas de tecnología que impartía en el taller. Así lo han asegurado las cuatro menores en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde han afirmado que estos comportamientos se convirtieron en "una costumbre" a lo largo del primer trimestre del curso 2022-2023 hasta que, a finales de noviembre de 2022, comunicaron lo sucedido a sus profesores. Son unos hechos que ha negado "rotundamente" J. N. R., de unos 50 años, quien ha aludido a la "muy mala relación" que existía entre él y este grupo de alumnas para explicar la denuncia de estos mismos hechos.

"En resumen: lo niego rotundamente, me horroriza, me repugna simplemente la idea. Llevo un montón de años en formación, he dado 6.000 horas de clase y jamás en la vida he tenido un problema de índole sexual. Condeno absolutamente este tipo de comportamientos", ha defendido el docente, quien ha verbalizado "burlas de toda índole" por parte de estas cuatro jóvenes. "Gestos inflando los mofletes -pesaba 130 kilos por entonces-, sonaban notificaciones de los móviles, no me atendían, no me hacían caso, estaban todo el día hablando... Eran disruptivas, eran gamberras. Yo no tengo ninguna teoría, solo que estas chicas iban a suspender mi asignatura", ha relatado J. N. R., defendido por el abogado Javier Osés.

"Comentarios inapropiados"

Más allá de los presuntos tocamientos las menores también han hablado de "comentarios inapropiados" y "miradas que no eran de un profesor". "Me sentía tan incómoda con este profesor que no lo miraba ni a la cara", ha declarado una de las cuatro jóvenes a preguntas de la fiscal. "A mí lo único que me pasó fue el hecho de que estábamos haciendo un trabajo, yo estaba de pie en la mesa y entre la pared cuando él pasó por detrás, me agarró de la cintura y pasó sus miembros... Fue una manera de pasar. Me extrañé", ha añadido otra de las menores.

Junto al acusado y las cuatro alumnas también ha comparecido el director del CPI El Espartidero, Ricardo Civera, quien ha recordado que las alumnas estaban "muy nerviosas" cuando le contaron lo que había pasado. "Estaba atendiendo una excursión en Walqa, el jefe de estudios me comunicó estos hechos y al día siguiente cité a las chicas en mi despacho, comentaron ciertos roces, ciertos acercamientos... unos gestos que querían hacer públicos ante mí. Fue un relato muy real, contextualizando las formas en las que se había dado (...) No eran alumnas brillantes, pero se esforzaban por sacar el curso", ha señalado Civera, hasta hace unos meses, entrenador de la selección aragonesa de fútbol con la que se proclamó campeón de la Copa de las Regiones de la UEFA.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular a cargo de los abogados Fernando Díaz y Sergio Clavero solicitan hasta cuatro años y meses de prisión, un año de cárcel por cada uno de los tres delitos continuados de agresión sexual y un año y seis meses de cárcel por un delito de agresión sexual. También constan otras medidas accesorias como ocho años de libertad vigilada o la inhabilitación para desempeñar cualquier actividad que conlleve contacto directo con menores de edad durante siete años.