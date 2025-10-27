Localizado el cuerpo sin vida del vecino de Huesca que desapareció el viernes
Su familia denunció su desaparición y el fin de semana se le ha estado buscando
La Policía Nacional en Huesca ha comunicado que, este lunes, se ha localizado el cuerpo sin vida de Paco Paúl, el vecino de Huesca que desapareció el pasado viernes.
Tenía 72 años y la familia había solicitado colaboración ciudadana a través de las redes sociales para dar con su paradero. La Policía Nacional mantuvo abiertas las gestiones durante el pasado fin de semana, tras la denuncia formal por su desaparición.
El dispositivo se ha desarrollado en distintos puntos de la ciudad de Huesca y su entorno, con la colaboración de agentes de la Policía Nacional, voluntarios y vecinos que se unieron a la difusión del aviso.
"Por respeto a la familia", según han recalcado desde la Policía Nacional, no se facilitarán más detalles
