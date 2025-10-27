Vandalizados más de diez coches en Épila: ventanillas fracturadas y guanteras revueltas

Épila desayunó ayer una buena dosis de vandalismo. Una decena de vehículos estacionados en sus calles amanecieron con las ventanas fracturadas y sus guanteras revueltas. Los hechos tuvieron lugar la madrugada de este domingo 26 de octubre. No hay detenidos. La Policía Local y la Guardia Civil ya investigan lo sucedido para dar con el vándalo o los vándalos que ocasionaron estos daños y que pudieron llevarse algún efecto de valor de los turismos, por lo que también se podría imputar un delito de hurto.

Los agentes visualizarán las cámaras de videovigilancia con las que cuenta este municipio de la comarca de Valdejalón para dar con su paradero. Para ello recurrirán a los dispositivos instalados en varios puntos de la localidad con la intención de detectar la presencia del autor o de los autores de estos desperfectos. Por el momento todavía se siguen recabando denuncias mientras los investigadores ya avanzan en sus pesquisas.

Uno de los vehículos vandali / SERVICIO ESPECIAL

"La gente está mosqueada, cabreada e impotente por ver que estamos totalmente desprotegidos", ha explicado en declaraciones a este diario Javier Longarón, concejal de Ciudadanos en el consistorio epilense. Esa misma noche, pero en el vecino municipio de La Muela, ardieron seis vehículos y otros tres sufrieron daños en dos incendios que tuvieron lugar en un aparcamiento y en un camino próximo a la A-2.