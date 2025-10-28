Condenado en Zaragoza un traficante que escondía la marihuana en botes de café

No más de cinco vigilancias bastaron al Grupo de Tráfico Minorista de Estupefacientes para averiguar que en un domicilio de la calle Ricardo Monterde, en Las Delicias, se estaban dedicando a vender marihuana y cocaína. Fueron las sustancias que los agentes intervinieron a sendos compradores entre el 7 y el 26 de agosto de 2024 hasta que el día 27 se detuvo a Nixon Andrés M. T. (Colombia, 1992). En el registro de la vivienda hallaron unos 75 gramos de marihuana y pequeñas dosis de cocaína que permanecían ocultas en botes de café. Ayer reconoció los hechos ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza y aceptó una pena de un año y seis meses de cárcel como autor de un delito de tráfico de drogas.

Así lo recoge el acuerdo suscrito entre la Fiscalía y su abogada defensora, la letrada Carmen Sánchez Herrero, y que también incluye el pago de una multa de 2.000 euros. La sentencia, que fue dictada in voce por el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Ballestín, es firme al señalar las partes que no presentarán recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Inicialmente se enfrentaba a una pena de hasta cuatro años de prisión. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza.

Entre los efectos intervenidos los agentes también intervinieron una báscula de precisión, rollos de alambre y otros útiles necesarios para la preparación y distribución de sustancias estupefacientes. En el registro domiciliario también participaron los perros de la Unidad de Guías Caninos, aunque no fue necesario el rastreo de los canes porque el mismo Nixon Andrés M. T. entregó de forma voluntaria los botes de café en los que había escondido la droga.

"Durante el registro de la vivienda, el detenido manifestó verbalmente en varias ocasiones que sus únicos ingresos son los obtenidos con las ventas de droga, ya que no le dan papeles y es la única forma de poder subsistir en España", reseñaron los investigadores en el atestado. Y es que la situación administrativa del acusado en territorio nacional era irregular. "Ha hecho de la venta de droga su 'modus vivendi', siendo esta su única vía de ingresos económicos", apuntaron.