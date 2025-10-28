Detenido un conductor kamikaze tras recorrer borracho 52 kilómetros en sentido contrario en la AP-68

La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a un varón de 35 años, natural de Moldavia, como presunto autor de varios delitos contra la seguridad vial, tras protagonizar una conducción extremadamente peligrosa por la autopista AP-68. El individuo fue interceptado después de circular en sentido contrario durante 52 kilómetros, entre los puntos kilométricos 86 y 138, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

El suceso se produjo sobre las 23,30 horas del domingo, cuando los teléfonos de emergencias 062 de la Guardia Civil y 112 de SOS Rioja registraron múltiples avisos que alertaban sobre un turismo que circulaba en dirección opuesta a la estipulada, a la altura del punto kilométrico 86 de la AP-68.

El vehículo avanzaba en sentido Zaragoza por la plataforma reservada al tráfico con dirección a Bilbao. Gracias a la rápida intervención de las patrullas del Sector de Tráfico y del Servicio de Seguridad Ciudadana, se desplegó un operativo de emergencia que permitió alertar a los demás conductores y detener la circulación para evitar siniestros viales.

El turismo fue finalmente interceptado y su conductor detenido en el punto kilométrico 138, tras recorrer un total de 52 kilómetros en dirección contraria.Durante la intervención, el conductor adoptó una actitud impulsiva y agresiva hacia los agentes, proporcionando datos de identidad erróneos.

Ante esta circunstancia, especialistas del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) activaron gestiones con las autoridades de Rumanía y Moldavia, logrando así verificar su verdadera identidad.

Sin carné y un coche robado

Se pudo constatar que carecía de permiso de conducción y que el turismo había sido sustraído previamente. Además, en la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,75 mg/l en aire espirado, muy por encima del límite legal, y se negó a someterse a la prueba de detección de drogas.

Por todos estos hechos, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto autor de los delitos de falsedad documental, usurpación de identidad, hurto de uso de vehículo a motor, conducción temeraria, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, carecer de permiso de conducción y negativa a realizar la prueba de detección de drogas.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana La Guardia Civil quiere expresar su agradecimiento a los ciudadanos que alertaron de la presencia del vehículo que circulaba en sentido contrario. Gracias a la rápida comunicación de estos testigos, fue posible activar de inmediato el dispositivo de emergencia y evitar un posible siniestro de consecuencias graves.

Asimismo, se recuerda que este tipo de conductas supone un gravísimo peligro para la seguridad vial y puede derivar en tragedias irreparables.

Por ello, se reitera el llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana, subrayando que la pronta comunicación de cualquier situación de riesgo resulta fundamental para prevenir accidentes y salvar vidas. Durante la mañana de hoy, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial.