El niño que se cayó por una ventana del colegio Marianistas recibe el alta
El alumno se está recuperando de la fractura de tibia que sufrió tras el fortuito percance
Ya está en casa. El niño de once años que hace justo una semana se cayó por la ventana de un aula del colegio Marianistas ha recibido el alta hospitalaria. Por este fortuito percance que tuvo lugar la mañana del 21 de octubre sufrió una fractura de tibia de la que fue intervenido qurúgicamente y de la que ahora se recupera en su domicilio junto a su familia. En el seno del centro educativo han recibido con alegría estas buenas nuevas a la espera de que se puedan reencontrar con el menor en su clase de 1º de ESO cuando su situación médica así lo permita.
En un primer momento, cuando el alumno sufrió la caída, fue atendido in situ por la enfermera con la que cuenta el colegio Santa María del Pilar hasta que llegó una ambulancia del 061 que le trasladó al hospital. De inmediato también se abrió una investigación policial que asumió el Grupo de Menores (Grume) para averiguar las causas que rodearon este incidente. Eso sí, la hipótesis de que fuera empujado al vacío por un compañero quedó "descartada" al mismo tiempo que todo apuntaba a que se trataba de una caída fortuita, tal y como concluyeron los investigadores.
En el centro educativo, los esfuerzos de los profesores y de los trabajadores se centraron en brindar asistencia a los compañeros de clase del joven herido. A su disposición se pusieron desde Orientación, Tutoría, Coordinación y Dirección, de lo que se informó a los progenitores de los menores a través de una circular interna en la que también se recalcó la importancia de "evitar especulaciones". Así lo indicaron varios alumnos consultados por este diario. "Que no especulemos ni fomentemos los bulos", contaron.
