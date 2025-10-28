Fotos del nicho y facturas de marmolistas: la Policía pide "colaboración" para calcular el 'roto' en el cementerio de Torrero

Va a ser un trabajo farragoso por la cantidad de material incautado -más de una tonelada- y por el número de nichos vandalizados en las últimas semanas. Por eso la Policía ha pedido "colaboración" a la víctimas del histórico saqueo que ha sufrido el cementerio de Torrero para devolverles los objetos sustraídos, vírgenes, cristos y otras piezas de valor que han sido recuperados en su "gran mayoría". El objetivo último es citarles en dependencias policiales para que puedan reconocer los efectos y se les devuelvan "de la manera más rápida posible".

El punto de partida, "siempre que sea posible", es aportar fotografías del nicho que sean anteriores a los hechos o imágenes donde se aprecien los daños ocasionados. También resulta "muy importante" presentar facturas de la funeraria o del marmolista que va a restaurar o colocar una nueva lápida en el nicho. "En caso de no disponer de ella, se puede entregar una factura pro forma de restauración o sustitución, ya que esto permitirá valorar correctamente los daños dentro de la investigación", han informado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Plantillas de denuncias

En las comisarías de distrito, en Actur, Arrabal, Centro, Delicias y San José, se han puesto a disposición de los afectados unas plantillas para facilitar la interposición de las denuncias, que serán remitidas al Grupo de Robos para "iniciar el proceso de entrega" de los efectos recuperados en una nave del polígono Centrovía. Allí llegaron desde una chatarrería de la carretera Logroño, Optimus Reciclaje SL, donde dos de los tres detenidos vendieron el material en once operaciones que sumaron un valor de 3.586 euros.

Una vez que la Policía tenga toda esta documentación en sus manos, se irá citando a los afectados por orden, "empezando por aquellas que puedan aportar fotografías o acreditar la preexistencia de los objetos sustraídos" según han apuntado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón. De esta forma se podrán devolver los efectos además de "agilizar el trabajo policial" y "facilitar la labor judicial" frente a M. C. S., I. G. G. y T. M. G., los tres vecinos del barrio Oliver que fueron detenidos el 17 de octubre.