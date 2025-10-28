Un ladrón que no sabía nadar se tira al Canal Imperial para huir de la Policía Nacional en Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de un robo con fuerza en un domicilio y por tener en vigor seis requisitorias judiciales para ingresar en prisión. El hombre huyó de los agentes durante varios minutos hasta lanzarse al Canal Imperial sin saber nadar para intentar escapar. Uno de los policías no dudó en lanzarse al agua para salvarle la vida cuando comenzó a hundirse y perdió la consciencia.

Los hechos se produjeron en torno a las 19:00 horas del pasado sábado 25 de octubre, cuando un ciudadano alertó al CIMACC 091 que, mientras se encontraba en su domicilio, había sorprendido a dos varones en el interior de su jardín, los cuales habían escalado la valla perimetral y, al verse descubiertos, emprendieron la huida a la carrera.

De forma inmediata, una patrulla de seguridad ciudadana se desplazó hasta el lugar, localizando a uno de los sospechosos que trataba de escapar por varios terrenos en dirección a la Avenida Manuel Rodríguez Ayuso con la N-II. Al percatarse de la presencia policial, el individuo inició una fuga temeraria, poniendo en grave riesgo su vida, la de los agentes y la de los usuarios de la vía, al cruzar la calzada esquivando vehículos que circulaban a gran velocidad.

Durante la espectacular persecución, el sospechoso llegó a un punto sin salida en el Camino CHE 0101 y, de forma sorpresiva, se lanzó al Canal Imperial para intentar escapar. Los agentes trataron de convencerle para que saliera del agua, momento en el que el hombre manifestó no saber nadar, comenzando a bracear y a perder la consciencia.

Ante el riesgo inminente de ahogamiento, uno de los policías se lanzó al agua para rescatarlo, consiguiendo trasladarlo hasta la orilla y controlando sus constantes vitales hasta su completa recuperación.

Seis reclamaciones para ingresar en prisión

Una vez estabilizado, los agentes procedieron a su detención y comprobaron que le constaban seis reclamaciones judiciales en vigor para su inmediato ingreso en prisión, todas ellas por delitos de robo con fuerza en las cosas. Al detenido se le imputa un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, al haber sido sorprendido por los vecinos y huir del lugar.

La investigación continúa abierta para localizar a su cómplice y esclarecer otros cinco robos cometidos con el mismo modus operandi, todos ellos en casas de campo o segundas residencias, donde se sustraían dinero, joyas y enseres como bicicletas, comida o bebida.

El detenido, con una treintena de antecedentes policiales, fue puesto ayer por la tarde a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.