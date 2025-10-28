Revientan las ventanillas para robar en varios coches en una urbanización de Zaragoza

La Policía está investigando los robos cometidos en una decena de vehículos estacionados en el garaje de Residencial Condes de Aragón II, una urbanización situada en el entorno de La Romareda, en Zaragoza. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, hasta 11 turismos fueron vandalizados en dos noches distintas, la del 14 y la del 22 de octubre, cuando los amigos de lo ajeno fracturaron sus ventanillas para sustraer cualquier objeto de valor cuyos propietarios abandonaron en los asientos. Sí que constan, por ejemplo, robos de ordenadores o mochilas. No hay detenidos.

En este garaje permanecen estacionados unos 560 vehículos en tres plantas, por lo que la administradora de fincas de esta urbanización ha informado a los vecinos de la comisión de los robos para evitar que la situación se pueda agravar. Y lo ha hecho a través de una nota informativa que se ha colocado en varios espacios comunitarios de esta urbanización situada en la avenida Juan Pablo II. "Se recomienda a todos los propietarios y usuarios no dejar objetos de valor a la vista dentro de los coches y comprobar siempre que la puerta de acceso quede correctamente cerrada al entrar o salir", recoge la nota informativa fechada el día 24 sin que se hayan registrado otros incidentes desde entonces.

Una decena de coches

En el primer asalto, el cometido el día 14, fueron dañados cuatro vehículos. Y en el segundo asalto, el cometido el día 22, fueron dañados siete vehículos. En ambas ocasiones se descubrieron los daños a partir de las 06.30 horas, cuando los propietarios más madrugadores bajaron al garaje para dirigirse a sus puestos de trabajo. Entonces se dieron cuenta de que las ventanillas estaban fracturadas y en algunos casos echaron en falta ciertos enseres que guardaban allí.

Más allá de los daños materiales, los propietarios han lamentado otras molestias aparejadas a estos incidentes como el tiempo que no han podido utilizar sus vehículos, principalmente, por el tiempo que han permanecido en el taller hasta que se les han instalado nuevas ventanillas. Algunos de los afectados ya han denunciado los hechos ante la Policía Nacional mientras que la investigación permanece abierta para dar con el autor o los autores de estos robos.

Cámaras de videovigilancia

Por el momento ya se han solicitado las imágenes de las cámaras de videovigilancia con las que ha está dotado el garaje. En ellas, de hecho, los investigadores podrán comprobar si algún individuo ajeno a la urbanización pudo acceder al parking y esconderse allí para poder campar a sus anchas por la noche. En el entorno sí que consta algún episodio similar como, por ejemplo, otros robos en el garaje de Residencial Seminario.

Cerca de la capital aragonesa, en el municipio zaragozano de Épila, otra decena de vehículos fueron vandalizados la noche del pasado sábado. El modus operandi, de hecho, fue el mismo: fracturar las ventanillas para buscar cualquier objeto de valor.