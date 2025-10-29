Un incendio arrasa con la quinta planta de un edificio de Zaragoza: vecinos evacuados y un herido leve
Los pisos han quedado inhabitables
A. L.
La planta quinta de un edificio del barrio de Torrero, en Zaragoza, ha quedado arrasada por el fuego tras un incendio que se ha originado esta madrugada. Los Bomberos de Zaragoza ya lo han extinguido.
El aviso se ha recibido a las 3.40 horas y en él se comunicaba un incendio en un piso de la quinta de la calle Oviedo, número 35. El suceso ha afectado al resto de viviendas del mismo rellano, "quedando inhabitables", según han señalado fuentes municipales.
A su llegada, los bomberos desplazados han confinado dos plantas y han evacuado al resto de los vecinos, que han resultado todos ilesos, salvo uno de ellos que ha sido atendido por la ambulancia del 080 con quemaduras leves y por inhalación de humo. No ha sido necesario trasladarlo a un hospital, según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza.
Los trabajos de extinción se han prolongado cerca de dos horas. Los medios desplazados han sido un coche de mando, una ambulancia, una autoescala, un tanque y una bomba nodriza del parque 3.
- La solución de un pueblo del Pirineo para luchar contra la sobreexplotación turística de sus pozas
- Así será el nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: una montaña rusa para 500 personas por hora, un miniparque acuático y 17,7 millones de inversión
- Muere un jugador cadete del Real Zaragoza a los 15 años
- Una histórica estación de autobuses de Zaragoza se transforma en un restaurante de comida rápida
- El pequeño pueblo de Huesca que es fiel a su tradición y le dice 'no' a Halloween: 'Gracias por no venir disfrazados
- Guillermo Mort, jefe de cocina aragonés, sobre el horario laboral en la hostelería: 'Trabajo 13 horas al día y acabo muerto
- La nueva montaña rusa del Parque de Atracciones de Zaragoza ya tiene nombre: costará casi 2 millones de euros
- Estos serán los precios y los horarios del renovado Parque de Atracciones de Zaragoza