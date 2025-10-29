Tres detenidos por intentar cambiar tres billetes de 100 euros falsos en un bar de Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito de falsificación de moneda y otro de estafa, después de intentar pagar con billetes falsos de 100 euros en un establecimiento de restauración ubicado en la calle Unceta.

Los hechos ocurrieron sobre las 11:00 horas del pasado sábado, 26 de octubre, cuando la empleada del local alertó al CIMACC-091 indicando que tenían retenida a una persona que había tratado de estafarles con billetes falsificados.

Una patrulla de seguridad ciudadana acudió de inmediato al lugar y se entrevistó con la trabajadora, quien explicó que tres individuos habían acudido minutos antes al bar y que uno de ellos había pagado unas consumiciones por valor de 11 euros con un billete de 100, recibiendo el cambio correspondiente.

Instantes después, el mismo cliente le solicitó nuevamente cambio con otro billete de 100 euros, esta vez con la excusa de utilizar la máquina tragaperras, y en una tercera ocasión trató de cambiar otro billete similar, momento en el que la empleada sospechó que podrían ser falsos.

Más de 40 antecedentes

Los agentes se entrevistaron con uno de los presuntos autores, el que estaba dentro del establecimiento, quien todavía portaba varios billetes falsificados, comprobando que no cumplían con las medidas de seguridad exigidas. Paralelamente, otros policías interceptaron a los otros dos cómplices en las inmediaciones, procediendo a la detención de los tres hombres.

Los detenidos, con más de cuarenta antecedentes policiales por hechos de distinta naturaleza, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, cuyo titular decretó su libertad con cargos.